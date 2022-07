Fotógrafa ensenadense expone en la galería del Bosque de Chapultepec  

Ensenada, BC.- María Luisa Gutiérrez Hernández es una joven ensenadense que, gracias a su pasión por el mar y la fotografía, logró ser nominada de entre más de 4 mil participantes, como finalista en la categoría subacuática del Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza Mosaico Natura México y actualmente su obra es expuesta en la Galería del Bosque de Chapultepec.

El concurso es organizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), National Geographic, el Bosque de Chapultepec, EPSON, Fundación Acir y Editorial Paralelo 21 con el fin de dar a conocer la vasta riqueza natural de México a través del ojo de fotógrafos que lograran retratarla.

María Luisa quien es conocida como María Ecléctica, fue seleccionada por una fotografía de un Nudibranquio, que es una babosa de mar sin concha, la cual fue tomada en la zona de Puerto Arbolitos, en el Ejido Esteban Cantú.

Te puede interesar: Más de 500 se han inscrito para el XIX Medio Maratón Internacional de Ensenada

“Soy emprendedora, tengo un negocio local en Ensenada que se llama “La Pollería”, soy buza y fotógrafa en tierra desde hace 15 años y subacuática hace aproximadamente un año, pero además hago proyectos de conservación y divulgación de la ciencia a través de diversas instituciones como el Cicese”, expresó.

Foto: Cortesía

Confiar en su talento

Mencionó que una doctora del Cicese que es especialista en tiburones le informó sobre la convocatoria y la alentó a que confiara en su talento para participar.

“Pasó el tiempo y cada fotógrafo tenía la oportunidad de subir ocho fotos, yo la verdad solo alcancé a subir una y llegó a las finalistas, las fotografías forman parte de una exposición en la galería abierta de las rejas del Bosque de Chapultepec, que es la galería abierta más importante, no solo de México, sino de América Latina, por la cantidad de gente que pasa por ahí y después va a ser itinerante, voy a mover todo para ver si se puede traer a Ensenada”, indicó.

Te puede interesar: Ceart Ensenada continuará con actividades para todo público

María Luisa relató que vivió 12 años en la Ciudad de México trabajando en el área de comunicación de la embajada de la República de China en México, sin embargo, siempre siguió practicando la fotografía como un pasatiempo y tomo diversos cursos.

“Gané varios concursos, decidí regresar a Ensenada con una beca de jóvenes creadores para hacer un proyecto aquí y empecé a trabajar temas del mar, después de vivir en la Ciudad de México cuando regresé tuve una conexión con el mar, yo nadaba solo en alberca, pero mi entrenador me invitó y me preparó para nadar en el mar, empecé a bucear y me di cuenta que podía combinar mis dos pasiones, la fotografía y el buceo”, detalló.

Generar conciencia sobre la conservación de los mares

No obstante, dijo que con su trabajo busca ir más allá de tomar imágenes bonitas, su objetivo s generar consciencia sobre la conservación de los mares.

Te puede interesar: Premian lo mejor de la gastronomía de Baja California en “Cocina La Baja”

“Tristemente Ensenada cuenta con la playa más contaminada de todo México, a través de la fotografía no solo quiero dar a conocer las especies, quiero que la gente sepa que en los mares se produce el 50% del oxígeno de la tierra, no solo los bosques de tierra son importantísimos, también el mar y su conservación es muy importante”, manifestó.

Informó que ha estado colaborando con diferentes asociaciones civiles como “Nosotras y el mar” y la cervecería Aguamala que tiene un proyecto para reforestar los bosques de algas kelp, que la invitaron como buza y documentalista para ayudar en las maniobras y documentar lo que se está haciendo.

“Tenemos que ver qué onda con tener ese título tan horrible como la playa más contaminada de Ensenada, yo soy fiel creyente que el futuro es colaborativo, teneos que colaborar gobierno, sociedad civil, empresarios y científicos para ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, quiero que el alcalde me reciba con especialistas, como nadadores nos salen infecciones en la piel porque el agua está contaminada y hay desagües clandestinos”, lamentó.

Te puede interesar: Cientos de comensales disfrutaron lo mejor del mar en ‘Cocina la Baja’

Los resultados del concurso, que serán dictados por un grupo de fotógrafos nacionales e internacionales, así como National Geographic, serán dados a conocer en el mes de septiembre y la muestra, en la que participan 74 obras de todo el país y que hace gala de una calidad impresionante de fotografías, ya se encuentra disponible y hasta el 23 de septiembre en la Ciudad de México.