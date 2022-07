Más de 500 se han inscrito para el XIX Medio Maratón Internacional de Ensenada

Mexicali, B. C.-Para invitar a la comunidad deportiva de la capital del estado, personal del Instituto Municipal del Deporte y Recreación (Inmudere) viajó Mexicali para promover la XIX Edición del Medio Maratón de Ensenada “El Florido”.

Luis Manuel Castro, subdirector técnico del Inmudere, mencionó que esta justa atlética de nivel internacional que lleva a cabo el Gobierno Municipal busca que los bajacalifornianos sean parte de esta gran carrera de 21 kilómetros.

Apuntó que las inscripciones pueden realizarse a través de la página www.inmudere.com, donde encontrarán todos los detalles de la ruta, puntos de hidratación, hora de salida, recomendaciones y requisitos en materia sanitaria.

500 inscritos

El subdirector técnico de Inmudere refirió que hasta el momento se han inscrito más de 500 personas de Ensenada, Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito y San Quintín, de otros estados del país y el sur de California.

Por su parte Ericka Yudith Sánchez, directora del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdecuf) de Ayuntamiento de Mexicali, dio la bienvenida al equipo de Inmudere y patrocinadores del medio maratón.

La directora del Imdecuf destacó que dicha ciudad es muy entusiasta del atletismo, por lo que será una gran oportunidad para acudir al puerto de Ensenada y unirse a esta carrera que se retoma después de haberse pospuesto dos años.

Finalmente, Pablo Granados Cortés, coordinador técnico del evento deportivo, enfatizó que la carrera será el 21 de agosto, por lo que las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de agosto.

“Es importante tomar en cuenta esa fecha límite, ya que el día del Medio Maratón no habrá venta de números y no podrán participar quienes no se hayan registrado”, advirtió Granados Cortés.