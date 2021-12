Fallecieron 70 personas en accidentes de tránsito de enero a noviembre en Ensenada

Ensenada, B.C.- Del 1 de enero al 22 de noviembre de 2021 se registraron 70 personas que fallecieron en accidentes de tránsito en Ensenada, informó Luis Fernando Gómez Rivas, responsable del programa de prevención de accidentes de la jurisdicción de servicios de salud.

Está cifra engloba choques, volcaduras, peatones y ciclistas atropellados, es alarmante porque en un lapso de dos meses nos aumentaron diez personas, las principales causantes son los distractores como el uso del celular en un 12.1%, el exceso de velocidad 80% y conducir bajo los efectos del alcohol el 8.6%”, detalló.

El médico comento que en estas fechas de festejos los accidentes de tránsito se disparan y hay un incremento que oscila entre un 50 a 70% en los eventos relacionados a la ingesta de bebidas alcohólicas.

En ese sentido, la Secretaría de Salud está implementando un programa permanente de alcoholímetros en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Elegir conductor designado

“No hay una cantidad de alcohol que pueda mencionar para que una persona salga con estado de ebriedad, varía mucho en la masa corporal, la complexión, el tipo de bebida que se ingiere, si se consume con alimentos o no, no se puede especificar una cantidad, cada organismo es diferente, hay personas que con dos cervezas sale con .40 que se determina como estado de ebriedad”, explicó.

Gómez Rivas recordó que hace años cuando se hizo la repartición de los alcoholímetros a nivel nacional, se hizo un estudio metodológico que arrojó que Ensenada por su densidad población tenía el número más alto de accidentes en el estado.

“Tuvimos un joven de 26 años que fue remitido en el alcoholímetro, salió en estado de ebriedad fue detenido y a los diez días sufrió un accidente automovilístico tipo volcadura en el entronque de San Antonio de las Minas y el nuevo libramiento, conductor con cerveza a bordo del vehículo, tuvo una sección medular y perdió la vida, aquí no es que el destino ya le tocaba, es la conciencia de la persona”, mencionó.

El médico recomendó a los ciudadanos que pretenden salir de fiesta que designen a una persona responsable que no consuma nada de alcohol para que conduzca el vehículo en el que se van a transportar.

“No es solamente la sanción o que se lleven tu carro, es la discapacidad que le pueden generar a una persona, la cuestión económica que el seguro no les cubre el estar pagando curaciones, o dejar en orfandad a una persona, la gente no ve eso, es de suma importancia que las personas no utilicen las redes sociales para avisar dónde está el alcoholímetro, hacen más daño informando”, señaló.