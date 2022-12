FGE ha atendido alrededor de mil 600 casos de personas desaparecidas y no localizadas

Ensenada, B.C.- El Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez informó que este año se han atenido aproximadamente mil 600 casos de personas desaparecidas y no localizadas en Baja California.

“Nosotros estamos dando tratamiento legal, entiendo que existe una conceptualización del vocablo desaparecido y una del no localizado y con respecto de la ley podría interpretarse que si hubiese mil reportes de personas que no encuentran un familiar es que hayan desaparecido mil personas, desde luego que no es así, pero nosotros estamos dándole tratamiento adecuado al respecto”, explicó.

El funcionario dijo que de esos mil 600 casos aproximadamente, alrededor del 68% de los casos tiene certeza del paradero de las personas.

La mayoría, prácticamente en un 85% son personas que se ausentan sin comunicar a las personas que tendrían el derecho o el interés de conocer cuál sería su destino, suerte o paradero, muchas veces son situaciones que se explican y a través de los días o las semanas ya se puede conocer dónde están estas personas”, detalló.

Refirió que aproximadamente el 12% intenta cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, sin embargo, gracias a la coordinación con las autoridades norteamericanas les permite conocer información a través de huellas dactilares, fotografías o del nombre.

“El otro tanto tiene que ver a veces con una situación de salud clínica y eventualmente desafortunadamente tiene que ver con la ausencia provocada por un tercero o por una persona responsable de la comisión de este delito”, apuntó.

Inversión en laboratorio de genética

Por otra parte, informó sobre el proyecto de fortalecimiento a la Dirección de Ciencias Forenses, específicamente en el laboratorio en genética, lo que representará un avance sustancial en la atención a los casos que se investigan de diversos delitos.

El funcionario adelantó que se invertirán aproximadamente 100 millones de pesos en dos fases, de tal manera que para el mes de julio del 2023 podría estar operando un laboratorio actualizado en técnicas y metodologías al mismo nivel de otras partes del mundo.

“Nos pondría en una situación de respuesta en la cual se tendría la capacidad de poder atender aproximadamente un 300% o más en la capacidad de obtención de muestras genéticas y dictámenes periciales en materia de la misma, con lo cual aproximadamente en unos 40 meses se podrían atener alrededor de unos 22 mil resultados de pruebas forenses en genética”, estimó.

El fiscal explicó que se obtendrían pruebas de ADN con metodología de genética nuclear y también se podría obtener información de genética en materia mitocondrial, con lo que sería el primer laboratorio en el estado con esas capacidades científicas.

“Básicamente sería el poder obtener ADN de un cabello o de un pelo de cualquier parte del cuerpo sin necesidad del folículo, de una osamenta incluso calcinada, incluso de las uñas de una persona que pudo haber tenido una agresión y una riña con alguien para haberse protegido, sería un laboratorio con las mismas técnicas que utilizan las primeras potencias del mundo como Francia, Italia o Alemania”, destacó.

Asimismo, comentó que están trabajando para que las instituciones de investigación cuenten con bases de información técnicas y analíticas con sustentos legales, para que los detectives realmente hagan su trabajo y cuenten con el soporte de la parte fiscal y de los ministerios públicos bajo la tecnología de investigación.