Pide ayuda para localizar a su hijo que desapareció en Ensenada

Ensenada, B.C.- Iancarlo Silva Ortiz es un joven de 20 años de edad que fue visto por última vez la madrugada del 30 de octubre en un bar llamado “Cervecería la 22”, ubicado en la Calle Ruiz, entre las calles Primera y Segunda en Ensenada.

La madre del joven, Judith Ortiz Valenzuela, se trasladó desde la ciudad de Empalme, Sonora, con el fin de localizar a su hijo y solicitar ayuda a las autoridades y la ciudadanía de Ensenada.

He estado pegando fotos de mi hijo por los lugares donde fue visto por última vez, han sido días muy difíciles en todos los sentidos, es un pesar y un dolor que no sé cómo explicarlo, hay muchos padres con esta situación que sí deben de entender”, expresó.

Comentó que el joven había salido con su novia y unos amigos a ese bar, sin embargo, la novia se sintió mal y se marchó del lugar, posteriormente los amigos también se fueron, y desde ese momento no se ha sabido nada de él.

“El domingo a las 7:00 horas él me mandó un mensaje, no sé si sería él pero fue de su celular, nada más me puso mande, él me había hecho una videollamada a las 4:12 de la madrugada, pero obviamente yo estaba dormida y no la escuché, creo que fue por accidente que él marcó, cuando yo miré su mensaje lo respondí y fue cuando me puso mande, pero ya de ahí no supe nada de él”, detalló.

Boletín de búsqueda

La madre dijo que Iancarlo tenía poco tiempo que había llegado a Ensenada para estudiar y no conocía muy bien la ciudad.

“No lo debieron de haber dejado solo, yo no responsabilizo a nadie, no vengo a buscar culpables, solo quiero encontrar a mi hijo, yo como amiga no hubiera dejado jamás a una persona en un estado así, esa es mi pregunta, por qué lo dejaron ahí si ya sabían en el estado en el que estaba”, expresó.

Indicó que la Fiscalía General del Estado ya mandó el boletín de búsqueda a hospitales, comandancias y se van a revisar las cámaras de seguridad para investigar su paradero.

“Yo tengo mi familia en Empalme, me siento muy desesperada porque quisiera estar allá con ellos, pero no me puedo ir sin tener una noticia de mi hijo”, manifestó.

Iancarlo Silva Ortiz tiene 20 años de edad, complexión media, moreno claro, cabello ondulado, ceja poblada, ojos color café, nariz ancha, mide 1.65 metros, pesa 65 kilos, tiene un lunar rojo en la espalda y un tatuaje en el antebrazo derecho; portaba vestimenta polo color negro, pantalón azul de mezclilla y tenis negros con suela blanca.

Para aportar información llamar al 911, 089, o bien, a la Fiscalía Regional Ensenada (646) 152 25 00 ext. 2559 y 2560.