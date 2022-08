Exigen encontrar a más de 14 mil personas desaparecidas en Baja California

Ensenada, B.C.- Integrantes del Colectivo “Siguiendo Tus Pasos”, se reunieron ayer en el Parque Revolución para conmemorar el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, colgando retratos de personas que han desaparecido y exigiendo a las autoridades acciones concretas para la búsqueda de las 14 mil 426 personas desaparecidas en el estado.

La vocera del colectivo “Siguiendo tus pasos”, Adriana Jaen Manuel, comentó que la desaparición de personas como técnica represiva tiene la intención de borrar a esos seres humanos y aislarlos de la protección de la ley, por lo que sus familiares están en una situación de incertidumbre, ya que no saben qué pasó con ellos, si están vivos o muertos.

“Las cifras más recientes arrojan que son 14 mil 426 personas desaparecidas con datos de la Fiscalía General del Estado hasta 2021 y 9 mil 087 cuerpos sin identificar, Baja California es uno de los estados con más cuerpos sin identificar, padecemos una crisis forense”, expresó.

Puntualizó que los datos fueron solicitados vía transparencia e incluso hay un registro nacional de personas desaparecidas que es alimentado con información de las fiscalías, que envían a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Te puede interesar: Policiaca Ensenada: Disparan a hombre en calle principal de Valle de la Trinidad

Si consultas ese registro va a haber aproximadamente mil 300 personas desaparecidas, esto nos habla de que la Fiscalía de Baja California no está reportando los casos de personas desaparecidas al registro nacional, sin embargo, a través de transparencia solicitamos esta información y tenemos esta cifra que es muy reciente, pese q que las mismas autoridades no reconocen esta magnitud”, señaló.

Recalcó que actualmente hay una falta de capacidad del estado de Baja California para identificar a las víctimas, ya sea en la fosa común o en los servicios médicos forenses.

“No hay la infraestructura ni el personal necesario para trabajar en estas identificaciones, hay un rezago histórico de ADN, por eso cada vez que hay un hallazgo de algún cuerpo o una fosa pasa mucho tiempo, al menos cuatro o cinco meses para que los familiares o las personas interesadas en el tema puedan saber quién es la persona que fue encontrada”, indicó.

Adriana Jaen consideró que falta bastante apoyo de las autoridades, ya que muchas veces son más palabras que acciones.

Cinco años del colectivo

“Las autoridades generalmente en el discurso te dicen que apoyan, que están para lo que se necesite, pero en la práctica so no es suficiente para atender las demandas de las familias, nuestro colectivo tiene cinco años existiendo y la situación prácticamente no ha cambiado”, expresó.

Te puede interesar: Personal de Cespe localiza restos humanos en el Sauzal

En ese sentido, dijo que algo que afecta bastante a las investigaciones es que constantemente cambian a los fiscales y a los ministerios públicos.

“El nuevo fiscal o el nuevo ministerio público que recibe las carpetas tiene que empezar de cero, eso también se traduce en una situación de revictimización constante para las familias y cada vez que hay un funcionario nuevo los siente y les tienen que volver a preguntar”, apuntó.

Durante el evento hicieron una lista de exigencias a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

-Que la búsqueda de las 14 mil 426 personas desaparecidas sea organizada como parte de una política pública integral y con participación de las familias.

-Que se garantice la identificación y restitución de las 9 mil 087 personas que permanecen sin identificar en el estado.

-La creación de una Ley Estatal de Desapariciones, que responda al contexto de la entidad y establezca las condiciones para atender, prevenir y sancionar las prácticas de la desaparición.

-Que garantice la elección del perfil más idóneo para ocupar la titularidad de la Comisión Local de Búsqueda (CLB) y que los resultados del proceso de elección sean transparentados de manera oportuna.

Te puede interesar: Trabajan en calles de Ensenada alrededor de 30 sexoservidoras trans

-Que se capacite, profesionalice y sensibilice al personal de la Comisión Local de Búsqueda, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).

-Crear el registro Estatal de Víctimas y de Personas Desaparecidas.

-Que se elabore un Plan Estatal de Búsqueda que contemple el enfoque diferencial, de género y la vulnerabilidad de migrantes.

Que se implemente un protocolo de búsqueda inmediata y en vida, con el fin de buscar, no exhumar cuerpos.