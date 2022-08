Trabajan en calles de Ensenada alrededor de 30 sexoservidoras trans

Ensenada, BC.- Debido a que no se les permite trabajar en los centros nocturnos, la mayoría de las sexoservidoras trans no cuentan con un control de sanidad por parte de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, sin embargo, trabajan en las calles de la zona de tolerancia de Ensenada.

Arturo Serratos Tejeda, secretario de la Asociación Civil “Trans Ensenada”, mencionó que tienen siete años trabajando en la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales transexuales, transgénero y travesti.

“En el trabajo sexual son alrededor de 30 las que podríamos decir que están como fijo trabajando en la zona de tolerancia, sin embargo, hay temporadas donde hay más trabajo sexual, en eventos como el carnaval o la Baja 100, donde vienen más trabajadoras sexuales de otras partes del estado y del país”, indicó.

Disminuye el trabajo sexual

Sin embargo, señaló que en lo que va del año ha disminuido el trabajo sexual, por lo que incluso algunas trabajadoras sexuales de Ensenada han optado por irse a Tijuana o Mexicali principalmente.

“No se puede contabilizar de manera exacta porque solamente se le pide una tarjeta de salud a las sexoservidoras que trabajan en bares, las que trabajan en la calle que son la gran mayoría, hay muchísimas que no tienen tarjeta de salud, pero nosotros como asociación civil tenemos un convenio con la Secretaría de Salud para dotarlas mensualmente de los preservativos”, apuntó.

Serratos Tejeda comentó las sexoservidoras trans se realizan estudios de laboratorio periódicamente gracias al apoyo de diversas asociaciones, sin embargo, es de manera privada y no hay injerencia por parte de Servicios Médicos Municipales.

Sin control sexoservidoras trans

Por su parte, el jefe de servicios médicos municipales, Arturo Carlos Manríquez Ayub, reconoció que no hay un control en la mayoría de las sexoservidoras trans, debido a que la mayoría trabaja en las calles o a través de páginas de Internet donde ofrecen sus servicios.

“Ahí sí tenemos un problema porque no se han querido regular, hemos hecho la invitación en reiteradas ocasiones y no, hemos batallado, tenemos muy poquitas que acuden a valorarse, y es que a ellas no les permiten trabajar dentro de los centros nocturnos y como según ellas no necesitan la tarjeta para estar trabajando pues no se preocupan tanto en estarla actualizando”, señaló.

Manríquez Ayub dijo que frecuentemente las invitan a realizarse pruebas gratuitas de VIH, y otras enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, muchas de ellas pagan sus propios análisis en laboratorios.

“No tenemos un padrón de sexoservidoras trans, como es muy fluctuante, es muy aparte, lo que nosotros hacemos en servicios médicos municipales es meramente preventivo y lo que tenemos a nuestro alcance en la prevención de enfermedades es una parte solamente, nosotros realmente lo que hacemos ahí es en cuestión de las meretrices y las sexoservidoras que están actualizadas”, argumentó.