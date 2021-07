Ex regidor exige hacer cumplir reglamento para proteger a los caballos

Ensenada, B.C.-Luego de que difundiera la foto de un caballo desmayado jalando una calandria en la zona turística de Ensenada, el ex regidor Jorge Emilio Martínez Villardaga, manifestó su enojo argumentando que en la administración pasada se aprobó un reglamento que prohíbe la explotación animal y que hasta el momento el gobierno de Armando Ayala Robles no ha hecho cumplir.

El punto de acuerdo fue aprobado por urgente y obvia resolución en la última sesión de cabildo de la administración pasada, con el que se reformó y derogó diversos artículos del reglamento para la Protección y Trato Digno de los Animales en el Municipio de Ensenada, Baja California y del reglamento de Transporte Público para el Municipio de Ensenada Baja California, con el fin de prohibir el uso de animales para propulsión en vehículos destinados al transporte turístico.

“Es un reglamento vigente y no nos explicamos por qué no lo respetan, es de locura, y lo que más me da vergüenza es que la gente me dice que soy un mentiroso y que no hice nada, he tenido que enseñar el reglamento impreso para demostrar que es el Ayuntamiento actual el que no acata los reglamentos”, manifestó el ex regidor.

El trato dado a los caballos

Martínez Villardaga consideró que el maltrato animal es un tema muy sensible en Ensenada, ya que existen diversos grupos y asociaciones protectoras de animales que han buscado que el gobierno ponga atención en el trato que se está dando a los caballos.

“EL trato es lamentable, es un crimen ya que estos animales están sufriendo mucho, exceso de peso, exceso de horas de trabajo, exceso de sol, alimentación inadecuada y es aparentemente visible en el estado de los caballos, están demasiado delgados, son muchísimas las cuestiones por las que estos caballos están sufriendo y es por ello que existe este reglamento”, enfatizó.