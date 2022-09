Ex presidente de Coparmex reprueba gobierno de AMLO

Ensenada, B.C.- El ex presidente nacional de Coparmex, Gustavo De Hoyos Walther, estuvo en Ensenada para presentar su conferencia “La ruta hacia el México Ganador”, y al ser cuestionado sobre cuarto informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el empresario consideró que la mayoría de los aspectos de su gobierno han sido negativos.

“Vemos un claro retroceso en todos los ámbitos de la vida púbica, este gobierno ofreció disminuir o atenuar la pobreza y hoy tenemos más pobres cada año en el país, este gobierno ofreció abatir la corrupción y es el gobierno más opaco y con mayores asignaciones directas y subastas restringidas de la historia de este país”, apuntó.

Alza en el crimen

El empresario dijo que López Obrador también se comprometió a abatir la violencia, sin embargo, afirmó que actualmente hay muchos más crímenes violentos de los que se tenían en 2018.

Ofreció un gobierno que fuera eficaz y cumpliera con su propósito y lo que hemos presenciado es que en los radicalismos del presidente y por privilegiar solamente tres o cuatro proyectos consentidos o emblemáticos, lo que vemos es un desmantelamiento del aparato público”, expresó.

De Hoyos Walther señaló que las carreteras están más abandonadas que nunca y hay mucho menos dinero en los estados y municipios para aspectos de educación y seguridad.

“Se están colapsando los servicios públicos nacionales, desde el correo hasta los aeropuertos, es decir, vemos un gobierno que no cumplió en atender mejor a la población y en lo que es su tarea esencial que es brindar seguridad, servicios públicos de calidad, salud y educación, hay un gravísimo retroceso, no es que estuviéramos bien, pero desafortunadamente estamos mucho peor”, opinó.

El ex presidente de Coparmex enfatizóque los ciudadanos no deben permanecer apáticos, ya que es un momento de definiciones y de transformar el país.

“A mí me parece que la principal tarea de los ciudadanos es exigir e impulsar, no es ponerse en el lugar del gobierno y hacer lo que le corresponde al gobierno, es exigir que las cosas se hagan bien, el gobierno tiene que entender que es para todos, no solamente para sus seguidores, tiene que dejarse de polarizar y de desmantelar el aparato de gobierno”, declaró.