Evitarán que vendan pirotecnia en las calles de Ensenada

Ensenada, B.C.- Diciembre es el mes en el que hay mayor venta de pirotecnia clandestina, por lo que la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, realiza un operativo en las calles de Ensenada para evitar que haya vendedores ambulantes.

El director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, José Ángel León Zumarán, informó que en esta temporada hay gente que sale a las calles a vender luces de bengala, cohetes artificiales y las llamadas “cebollitas”, sin embargo, esto representa un riesgo ya que normalmente traen su mercancía cargando en una mochila.

Es ilegal vender estos artículos porque no cumplen con las medidas, el manejo de tanta pólvora en una mochila o una bolsa, que no son las condiciones ni los equipos para la seguridad del vendedor como de los clientes, ya que se puede llegar a incendiar, hasta el momento no ha habido ningún incidente de ese tipo”, indicó.