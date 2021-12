Estudiante del Cicese estudia enfermedades de la madera de la vid y obtiene beca internacional

Ensenada, B.C.- Carmen Sanjuana Delgado Ramírez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Vida, especialidad Microbiología, en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), cierra este año con dos distinciones, gracias a sus investigaciones relacionadas a las enfermedades de la madera de la vid.

En México, los estados de Sonora y Baja California son los principales productores de uva de mesa y vino, respectivamente, no obstante, estos cultivos pueden ser afectados por las enfermedades de la madera de la vid (GTDs, por sus siglas en inglés) y, de ser el caso, mermar la productividad y provocar importantes pérdidas económicas.

Las GTDs son un complejo de afecciones que incluye la enfermedad de Petri, pie negro, yesca, muerte regresiva Eutypa (o brazo muerto) y muerte regresiva por Botryosphaeria, esta última es una de las más destructivas, para la cual se han reportado 28 diferentes especies de hongos asociados.

Dedicada a explorar este campo del saber, Carmen Sanjuana ha sido reconocida con la beca de investigación OIV (International Organisation of Vine and Wine) 2021, y el primer lugar en la modalidad póster, categoría de doctorado, con el trabajo “Identificación de agentes de biocontrol para el control de la muerte regresiva por Botryosphaeria en vid”, en el XIII Congreso Internacional y LVIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatología.

La OIV es una organización intergubernamental de carácter científico y técnico de reconocida competencia por sus trabajos relacionados con la vid, el vino, las bebidas a base de vino, las uvas de mesa, las pasas y otros productos a base de la vid y anualmente concede becas de investigación.

La postulación a la beca de la OIV, consistió en desarrollar un proyecto de investigación, el cual fue evaluado y revisado por investigadores.

A fines de noviembre, la estudiante de doctorado recibió la notificación del otorgamiento de la beca y envió a París, Francia, la carta de aceptación del apoyo financiero que le permitirá abordar una parte de su tesis de doctorado, la cual está enfocada en el análisis de la diversidad microbiana en vides criollas de Baja California.

El desarrollo del proyecto está contemplado a realizarse en 10 meses, comenzando a trabajar en enero de 2022,el compromiso es cumplir con la investigación y presentar los resultados obtenidos en un congreso que se llevará a cabo en 2023”.

Carmen Sanjuana manifestó que eligió realizar el doctorado en el Cicese por la calidad de sus posgrados y su planta docente, así como por la experiencia labrada en su investigación de maestría en este mismo centro de investigación, con la asesoría de Rufina Hernández y Edgardo Sepúlveda.

En esta fase de su formación académica, la estudiante del Cicese ha enfocado su esfuerzo en la búsqueda de microorganismos de biocontrol para controlar enfermedades de la madera de vid, las cuales son un problema serio en este cultivo.

Llevo un año en la investigación del doctorado, no ha sido sencillo trabajar por la pandemia de covid que limitó por un tiempo el ingreso al laboratorio, sin embargo, he avanzado en mi trabajo experimental y he obtenido resultados prometedores”, manifestó.