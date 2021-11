Es lenta la recuperación de los cruceros turísticos

Ensenada, B.C.- La derrama económica que generaban los cruceros turísticos antes de la pandemia no ha logrado una recuperación ya que la mayoría están llegando al 50% de su capacidad, reveló Jorge Menchaca Sinencio, Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Baja California.

“El turismo se ha ido activando poco a poco pero más bien ha sido el turismo carretero, el turismo de los cruceros ha ido avanzando muy despacio por lo menos en lo que permea la economía de la ciudadanía, vienen los cruceros a menos de la mitad de su capacidad, vienen con poca gente”, declaró.

Menchaca Sinencio dijo que de esos turistas que llegan en crucero, la mayor parte visitan La Bufadora, otra parte visita los viñedos del Valle de Guadalupe y son muy pocos los que permanecen en la Calle Primera y la zona centro de Ensenada.

Los comerciantes siguen batallando bastante, sus ventas están muy apretadas, ellos pensaban que en cuanto volvieran los cruceros se iba a reactivar la economía pero es algo que todavía no está sucediendo, no creemos que se termine de activar en este año, por lo menos pensamos que será en el primer trimestre del próximo año que empiece a normalizarse”, estimó.

El empresario consideró que la reactivación de los cruceros depende en gran medida de que se logre controlar realmente la pandemia y que se logre reactivar la economía de los Estados Unidos.

La realidad es esa, los cruceros no vienen ni a la mitad de llenos, están operando las líneas navieras pero no están al cien por ciento de su capacidad y no alcanza la cantidad de turismo para lo que estamos preparados para recibir”, explicó.