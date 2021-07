Endurecen protocolo para ingresar a eventos masivos 

Ensenada, BC.- Las personas que no estén vacunadas contra el Covid-19 no podrán ingresar a eventos masivos en Baja California, dio a conocer ayer en la conferencia matutina el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rcio.

“Se va a aceptar el comprobante de vacunación solamente, ahorita tenemos que hacer esto para estar seguros porque si no nos vamos a pasar de coloración. Traes vacuna, adelante, no traes vacuna entonces no te podemos aceptar, es lo que va a pasar”, explicó.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El Secretario de Salud del Estado señaló que todos los protocolos se están revisando para que especifiquen que no se va a aceptar la prueba negativa de Covid-19, debido a que el 29 de junio habían anunciado que sí aceptaría la prueba y dividirán a los asistentes por áreas para vacunados y no vacunados.

Ninguna persona está autorizada

“Y si usted no está vacunado entonces no está autorizado, ninguna persona está autorizada a ir a un evento masivo no vacunada”, enfatizó.

En Baja California un millón 958 mil 429 personas tienen su esquema de vacunación completo contra el Covid-19.

Pérez Rico, aclaró que los eventos masivos, como las Fiestas de la Vendimia, no serán cancelados, pero sí serán más estrictos con los protocolos.

“Más allá de que digan que vamos a cancelar los eventos, mejor vamos a trabajar en conjunto la sociedad, el gobierno y todo, para cuidarnos todavía más y para convencer a los no vacunados que se vayan a vacunar, para estar más seguros y que nuestro bienestar no se sea afectado”

Las Fiestas de la Vendimia se llevarán a cabo del 29 de julio al 30 de agosto y se estima en Ensenada una ocupación hotelera del 70% en esos dos meses.

VACUNACIÓN HOY

Este lunes en Tijuana aplicarán segundas dosis de Pfizer en el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de las 7:00 a las 14:30 horas y en la Primaria Miguel F. Martínez de las 8:00 a las 14:30 horas.

La Secretaría de Salud del Estado recomienda a los ciudadanos acudir bien alimentados, llevar una botella con agua para mantenerse hidratados, además de tomarse sus medicamentos y contar con disponibilidad de tiempo.

Las embarazadas pueden acudir por su primera o segunda dosis.