Certificado de vacunación será requisito para acudir a eventos masivos

Ante la posibilidad de que Ensenada regrese a semáforo amarillo por el incremento de casos de Covid-19, el Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, aclaró que los eventos masivos no serán cancelados, pero sí serán más estrictos con los protocolos.

Cabe mencionar que las Fiestas de la Vendimia se llevarán a cabo del 29 de julio al 30 de agosto y se estima una ocupación hotelera del 70% en esos dos meses, asimismo, ya hay agendados seis conciertos en lo que resta del año.

Más allá de que digan que vamos a cancelar los eventos, mejor vamos a trabajar en conjunto la sociedad, el gobierno y todos para cuidarnos todavía más y para convencer a los no vacunados que se vayan a vacunar, estar más seguros y que nuestro bienestar no se sea afectado y si usted no está vacunado entonces no está autorizado, ninguna persona está autorizada a ir a un evento masivo si no está vacunada

Puntualizó.

El funcionario señaló que todos los protocolos que se están emitiendo ahorita e incluso los que y se emitieron, se están revisando para que claramente especifique que no se va a aceptar la prueba negativa de Covid-19 como requisito para ingresar a eventos masivos.

“Se va a aceptar el comprobante de vacunación solamente, ahorita tenemos que hacer esto para estar seguros porque si no nos vamos a pasar de coloración, traes vacuna, adelante, no traes vacuna entonces no te podemos aceptar, es lo que va a pasar”, explicó.

Ningún intubado estaba vacunado

Por otra parte, informó que ayer Baja California reportó dos pacientes que perdieron la batalla, uno de ellos no tenía antecedentes de vacunación y el otro tenía un antecedente de vacunación con esquema incompleto.

La ocupación hospitalaria Covid sectorial es del 34% con 227 camas disponibles entre todas las instituciones, 240 ventiladores y una tasa de reproducción efectiva de 1.02

“Mientras Tijuana y Ensenada permanezcan por arriba de uno en la tasa de reproducción efectiva esta guerra va a durar mucho tiempo, los casos que estamos teniendo ahorita son leves, pero eventualmente uno de esos leves va a ser un no vacunado y son los que terminan en los hospitales y terminan intubados”, declaró.

Pérez Rico mencionó que ayer había 402 casos activos, de los cuales 319 son casos ambulatorios con sintomatología leve, 54 pacientes están hospitalizados, de los cuales 13 tienen esquema completo y dos con esquema incompleto.

“De estos 53, estos 13 van a ser egresados en los próximos tres a cuatro días, y 29 intubados que tenemos por Covid, de todos los que intubamos ninguno está vacunado, que evidencia más quieren para que los no vacunados quédense en su casa”, insistió.