Empresas agrícolas de SQ están cumpliendo con el pago de aguinaldos: Sindja

San Quintín, BC.- La secretaría general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, reconoció que la mayoría de las empresas agrícolas de San Quintín han estado cumpliendo con el pago de aguinaldos.

“Tenemos buenas noticias, las empresas que anteriormente no estaban pagando, afortunadamente este año ya empezaron a pagar los aguinaldos, eso quiere decir que las cosas van bien, pero no significa que el sindicato va a aflojar la cuerda, sino al contrario, hemos hecho un trabajo no solamente de concientizar a los trabajadores, también a las empresas a cumplir con la ley y no violar más los derechos laborales de los jornaleros”, expresó.

En cuanto a la ola de despidos que hubo recientemente en pequeñas empresas agrícolas sin justificación alguna, la líder sindical comentó que las denuncias que se realizaron ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fueron efectivas y en muchos casos se logró la conciliación.

Recientemente platicaba con un empresario que me comentaba que si seguíamos con esas denuncias las empresas pequeñas podrían quebrar porque las sanciones que les llega por una cierta cantidad de denuncias formales son muy altas, no estamos hablando de miles de pesos, es un millón hacia arriba, depende de la cantidad de denuncias y la razón, han disminuido los despidos, pero debo reconocer que la autoridad sí está haciendo su trabajo de sancionar”, afirmó.

Denuncias llegan a buen fin

Abelina Ramírez mencionó que la mayoría son denuncias que lograron un buen fin en el Centro de Conciliación y Arbitraje y son menos las demandas de trabajadores a empresas, ya que para eso requieren tiempo y dinero.

“Hemos estado presionando y afortunadamente tenemos buena relación con el procurador, el inspector y la conciliadora para que se haga el trabajo de manera transparente y que no haya corrupción como en años anteriores, no diré que se han resuelto el cien por ciento de los casos, pero sí ha habido un avance para darle resultados a los trabajadores”, expresó.