Jornaleras de San Quintín piden estancias infantiles

San Quintín, BC.- La secretaría general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, denunció que la mayoría de las empresas agrícolas de San Quintín no cuentan con estancias infantiles.

“Las instancias infantiles es un tema que todavía no se ha resuelto, a nivel general es un tema muy importante que nosotros traemos y que tenemos las propuestas para las posibles soluciones, pero últimamente ha habido muchos despidos por defender sus derechos”, señaló.

Recientemente, Abelina Ramírez reveló que muchas mujeres jornaleras han sido despedidas de manera injustificada, en algunos casos tras haber denunciado violencia laboral, acoso sexual o simplemente quejarse de la excesiva carga laboral en los campos.

No obstante, señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha estado presente en San Quintín para hacer las inspecciones correspondientes y cerciorarse que los centros de trabajo son lugares con condiciones justas y buen ambiente laboral, aunado a la falta de interés en el tema de las instancias infantiles.

La mayoría de las empresas no tienen instancias infantiles, nosotros teníamos una propuesta para que se construyeran las instancias en las comunidades, no nos hemos podido sentar con el Consejo Agrícola para planteárselo a todos, pero las empresas a las que nosotros solicitamos nos dijeron que no era posible eso”, detalló.