Empresa se hará responsable de las fallas en la Plaza Cívica

Ensenada, B.C.- Luego de que fuera inaugurada la obra de modernización de la Plaza Cívica de la Patria en Ensenada, ciudadanos denunciaron a través de las redes sociales una serie de desperfectos en la obra, sin embargo, el Gobierno Municipal informó que se hará efectiva la garantía con la empresa responsable.

A través de un recorrido en la zona se constató que hay filtraciones de agua en la parte posterior de la fuente de cascada, diversas zonas sin áreas verdes y con piedras mal colocadas, sistemas de tubería para reglar por goteo que están expuestos y en algunas zonas el adoquín no fue correctamente instalado en la obra que fue ejecutada por una empresa a través de una licitación que hizo Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Al respecto, el presidente municipal, Armando Ayala, reconoció que se tuvo que apresurar la inauguración de la obra, ya que había bastante presión de la población debido al retraso que presentaba, arbustos totalmente secos

Lo que buscamos es el mejoramiento de la calidad de vida, claro que siempre va a haber el arroz prietito en el montón y yo agradezco que muestren eso porque nos ayuda a mejorar los detalles y atenderlos y a reclamar y exigir a quienes son responsables”, expresó.

“Le vamos a exigir a esa empresa que solucione todos los problemitas que quedan pendientes en la plaza, no vamos a permitir que queden así, nosotros ya sabíamos de algunos detalles que los dimos a conocer a la empresa y algunos otros que salieron recientemente, no hay nada de que infraestructura no sabía y de que a chuchita la bolsearon, sabemos el nombre de la empresa, el contacto y le vamos a seguir exigiendo”, afirmó.

La empresa responsable cuenta con una fianza que se hará efectiva

Por su parte, el director de Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentori, aclaró que no son daños estructurales, es un problema de filtrado por una mal sellado e impermeabilización de la fosa, pero la estructura no está comprometida.

“Se ingresó la notificación de manera oficial a fin de que se empiecen a hacer los arreglos correspondientes en el muro, por las filtraciones, así como en algunos acabados, sellados, pulidos de pisos, y otros aspectos que ya han sido señalados”, detalló.

El funcionario enfatizó en que, si bien la obra está físicamente concluida, los trabajos tienen una garantía.