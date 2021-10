El mejor bailaor de flamenco imparte curso en Ensenada

Ensenada, BC.- El reconocido bailaor de flamenco Cristóbal Reyes, se encuentra en Ensenada para impartir un curso avanzado en la Academia Sacromonte, en el que se busca que las alumnas aprendan el verdadero flamenco de España.

“Yo nací en Córdova, soy gitano, de una familia muy flamenca, de pequeño empecé a bailar y a los 12 años me contrato el mejor bailarín que había en esa época, Antonio Ruiz Soler, de ahí me fui a Madrid trabajando duro y a los cuatro años de estar ahí me dieron el Premio Nacional de la Danza y de ahí empecé a hacer mi propia compañía”, recordó.

Uno de sus más grandes alumnos fue su sobrino Joaquín Cortés, quien gracias a su talento ha ganado reconocimiento a nivel internacional.

“A Joaquín lo hice yo, le di toda su carrera, es representante de grupo insignia de la danza en el mundo del flamenco, un flamenco contemporáneo, yo con Joaquín hemos bailado para 400 mil personas en la Bahía de Ipanema y hemos estado en el Radio City Music Hall de Nueva York, así ha llegado el flamenco actual”, destacó.

Segunda visita a Ensenada

Esta es la segunda vez que visita Ensenada gracias a la invitación de la bailaora Magda Franco, quien es propietaria y maestra de Sacromonte Escuela de Flamenco, donde constantemente busca traer maestros de España para que sus alumnas tengan un nivel más elevado.

Cristóbal Reyes consideró que México es complicado encontrar una buena academia de flamenco, ya que la mayoría de los maestros no han aprendido el flamenco que se baila en España, sin embargo, reconoció que Magda tiene un alto nivel gracias a sus constantes visitas a España.

Fotos: Jayme García

La mexicana que tiene la oportunidad y la suerte de ir a España a estudiar y estar un tiempo en Madrid o en Sevilla una temporada, y luego vienen a México y al año o a los seis meses pueden volver a España y seguir el sistema de flamenco con los mejores maestros pueden llegar a ser representativas y precisamente Magda va mucho a España, yo la tuve en Madrid mucho tiempo”, destacó.

Este curso servirá para que las jóvenes alumnas de Ensenada puedan aprender el flamenco con uno de sus mejores exponentes en el mundo y sin tener que viajar a España.

“Lo que yo hago es levantar los niveles y dejar a Magda un trabajo ya más avanzado y actual de España, para que luego todo el año trabaje con sus alumnas”, explicó.