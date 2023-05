Don Chuy logró su sueño de crear un parque ecológico

Ensenada, B.C.- Hace 34 años Jesús Martínez García soñó con crear un parque ecológico en un lote baldío enfrente de su casa en el Fraccionamiento Residencial Lomas en Ensenada, y ahora, después de mucho trabajo, gestiones e incluso plantar árboles, plantas y construir muros y banquetas con sus propias manos, el “Parque De la Hoja” mejor conocido como “Parque Ecológico Don Chuy” es una realidad.

Don Chuy como le conocen sus vecinos, actualmente está jubilado, pero durante muchos años trabajó en la Secretaría de Pesca del Estado y posteriormente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que siempre ha sido un amante de la naturaleza.

Cuando yo compré mi casa enfrente había un lote baldío que estaba lleno de basura y mugrero, las áreas verdes las tomó el estado y el municipio para hacer escuelas, en 1989 empecé a tapar los tiraderos de basura, era un cañón muy hondó, se rellenaron alrededor de nueve a diez metros para alcanzar el nivel de la calle”, recordó.

Comentó que en ese entonces empezó plantando pequeños árboles ya que no tenía un proyecto en mente, sin embargo, después de haber sufrido un accidente por el que estuvo en estado de coma, al recuperarse la idea surgió.

“Tuve una revelación, yo me miraba sembrando árboles y un día muy triste sentado en la banqueta se me vino a la mente y a la semana ya tenía configurado todo el parque, yo sabía que iba a ser un proyecto a largo plazo, pero he tenido la paciencia para aguantar todos los problemas, ya que al igual que ha habido muchos amigos, también ha habido mucha gente en contra”, expresó.

Jesús dijo el proyecto comenzó tomar forma rápidamente, ya que aprovechaba cualquier rato libre para cruzar la calle de su casa y estar en el lote plantando árboles, plantas o construyendo algún cimiento.

“Madrugaba y me ponía a trabajar en el parque, media hora antes de entrar a trabajar me iba a mi casa, me bañaba y al trabajo, luego salía, medio comía y me venía al parque, los fines de semana aquí me la pasaba, era algo que tenía en mente y quería que avanzara”, relató.

El Gobierno Municipal nunca se interesó

Mencionó que poco a poco fue involucrando a amigos y vecinos, generando bastante interés en los niños que también participaban plantando árboles y cuidándolos.

Actualmente el parque abarca aproximadamente dos hectáreas y además de su gran diversidad de flora, cuenta con una cancha de basquetbol, aparatos para hacer ejercicio, área de esparcimiento y caminata, área de futbol y un huerto en el que grupos ecológicos le enseñan a los niños a fabricar composta y cultivar vegetales.

Don Chuy comentó que el Gobierno Municipal nunca se interesó en el proyecto y pocas veces apoyaron con maquinaria, sin embargo, él siempre lograba que le donaran árboles o material de construcción para seguir con el proyecto.

“A mí siempre me ha gustado trabajar y el parque ha sido consecuencia de mi trabajo, se convirtió poco a poco en una expectativa de vida, tengo más de la mitad de mi vida invertida aquí. Yo logré mi sueño, siempre quise tener un ranchito y animales, cuando menos lo pensé ya tenía este parque y un huerto”, expresó.

En 2015 el 21 Ayuntamiento de Ensenada reconoció a Jesús Martínez como ciudadano distinguido en la categoría de medio ambiente, por su invaluable espíritu de servicio en beneficio de la comunidad ensenadense.

Asimismo, este domingo 7 de mayo se realizará un homenaje a Don Chuy en el parque de las 11:00 a las 18:00 horas, donde se develará una placa reconociendo todo el trabajo que hizo para lograr este proyecto.

“No esperemos que el gobierno nos dé todo, tenemos que poner demuestra parte, nosotros como ciudadanos nos podemos integrar y hay que empezar desde los niños, enseñándoles a sembrar y que le agarren amor a la naturaleza”, concluyó.