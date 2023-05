Jornaleros de Maneadero bloquearon la carretera Transpeninsular

Ensenada BC.- Jornaleros agrícolas de Maneadero bloquearon ayer la carretera Transpeninsular exigiendo la presencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Alejandro Arregui Ibarra, quien tras la presión llegó al lugar después de un par de horas.

Los trabajadores se habían manifestado el 1 de mayo exigiendo mejores condiciones de trabajo como salario justo, aguinaldo, vacaciones y el pago de días festivos, acordando que el martes 2 de mayo se reunirían con algún funcionario de la STPS para tratar cada punto, sin embargo, debido a que ningún funcionario acudió a la cita, decidieron nuevamente bloquear la carretera e incluso prendieron fuego en un tramo.

En el lugar estuvo presente el regidor Miguel Orea Santiago, quien apoyó a los jornaleros en las gestiones con las autoridades.

Lamentablemente fueron empujados a hacer manifestación de este tipo, sin embargo, aunque algunos critiquen la forma, estoy con ustedes en lo que es la lucha contra el maltrato de los trabajadores en los campos, el abuso sexual de compañeras en su trabajo, el maltrato abusivo por parte de los patrones o de los rancheros que también utilizan y explotan a los trabajadores”

Expresó.

Trabajos de diálogos

El edil mencionó que el Secretario del Trabajo, Alejandro Arregui se había comprometido a iniciar con los trabajos de diálogos a las cinco de la mañana, sin embargo, al no haber asistido los jornaleros decidieron bloquear la carretera

“Vamos a ver si con la comunicación con alguna autoridad de gobierno del estado se pueda solucionar el problema, la exigencia de un salario por lo menos de 500 pesos para los trabajadores eventuales, lo que pasa con ellos es que los contratan por un día nada más sin tener seguridad social y con un salario aproximado de 250 a 350 pesos, esto no puede ser tolerado por la autoridad laboral”, enfatizó.

Sin embargo, la manifestación se tornó violenta cuando un microbús con pasajeros no se detuvo en el tramo que estaban bloqueando y los jornaleros comenzaron a apedrearlo, poniendo en riesgo la integridad de las personas que iban a bordo.

Confrontan a jornaleros

Tras más de una hora del cierre, los automovilistas comenzaron a desesperarse y un grupo de ciudadanos decidieron bajar de sus autos para confrontar a los jornaleros, hasta que lograron que se abriera la vía al tránsito vehicular.

Minutos después llegó al lugar el Secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, asegurando que la gobernadora lo instruyó a escuchar a cada uno de los inconformes.

“La empresa que esté incumpliendo con el pago a sus prestaciones le va a caer todo el peso de la ley, pero que se oiga claro y fuerte, la gobernadora me pidió que no me fuera de aquí hasta que no atendiera a cada una y a cada uno, cada quien tiene demandas distintas y yo me voy a quedar aquí todo el tiempo que me tenga que quedar”, expresó.