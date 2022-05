Diputada relata los maltratos que viven menores en terapias de conversión

Ensenada, B.C.- Luego de que fueran prohibidas las terapias de conversión por el Congreso del Estado al adicionar el Capítulo XII denominado Delitos Contra la Orientación Sexual, la Identidad y Expresión de Género, la diputada María del Rocío Adame Muñoz, narró algunas de las experiencias en las que jóvenes sufrieron maltrato y humillación con ese tipo de terapias.

“Habíamos subido una iniciativa que se había enviado al ejecutivo para que fuera debidamente publicada, el ejecutivo hizo algunas observaciones que ciertamente nosotros consideramos que había que tomarlas en cuenta, que era tener un concepto de qué es exactamente una terapia de conversión”, explicó.

En ese sentido, explicó que las terapias de conversión son intervenciones para tratar de forzar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, ante el argumento de sus promotores de poder cambiar las preferencias de homosexuales, lesbianas o bisexuales a heterosexuales.

El tema va muy específico a los menores de edad, el que los papás a veces llevan a sus hijos a que les practiquen una terapia de conversión creyendo que la homosexualidad es algo que se cura, nuestro lema es que aquí no hay nada que curar, el tema es el respeto al derecho de las personas, las terapias se han llevado con una violencia sicológica o física y lo han manifestado algunos jóvenes que por obvias razones no se ponen sus nombres”, refirió.

La diputada comentó que hubo grupos Pro Vida y pastores de grupos religiosos que estaban interviniendo para que la iniciativa no pasara en el Congreso, sin embargo, las terapias que se lleven a cabo con violencia sicológica, física y económica son un delito.

Años en prisión

“Las terapias en ocasiones las impartían médicos, psicólogos, pastores y los padres de familia que lo consienten, de acuerdo a lo que subimos, quien exponga, practique o lleve a una terapia de conversión será acreedor de dos a seis años de prisión”, informó.

Adame Muñoz comentó que detectaron casos en los que no querían darle trabajo a una persona si no se sometía a una terapia de conversión e incluso escuelas en las que los profesores intervienen con los padres para que los lleven a este tipo de terapias o de lo contrario no los aceptan en el salón.

Maltrato física y emocional

“La iniciativa está otra vez en la cancha del ejecutivo para que sea publicada, seríamos el decimoséptimo estado en tener esta penalidad para las terapias de conversión, todo comenzó cuando se acercaron unos jóvenes de 16 años se acercaron y manifestaron que estuvieron en un internado en el que a los que tuvieran una orientación sexual les estaban practicando estas terapias”, mencionó.

La diputada comentó que los jóvenes relataron la serie de prácticas a las que fueron sometidos, mismas que ponían en riesgo su integridad física y emocional.

“Uno de los jóvenes comentó que en ciertos días los golpeaban, en otros los bañaban con agua fría y una serie de maltratos para que supuestamente entendieran que no estaba bien, otro menos exponía que lo exhibían al frente de los demás compañeros para ver si le daba pena o cambian, sin embargo, lo llevaban a la autoridad y les decían que no era un delito, los grupos pro vida nos decían que eso casi no pasa, pero con que le pase a uno es suficiente para que legislemos”, declaró.