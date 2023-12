Descubren nuevos fila de bacterias y homenajean a científica del Cicese

Ensenada BC.- Un equipo liderado por la Universidad de Texas descubrió cinco nuevos fila de bacterias que habitan las profundidades del mar, y decidió nombrarlos en honor a mujeres que han contribuido a la investigación científica, una de ellas es Raquel Negrete Aranda, investigadora del Cicese.

La taxonomía es la ciencia que permite agrupar ordenadamente a los organismos vivos y los clasifica partiendo de sus propiedades, de las más generales a las más específicas.

En la actualidad no es común descubrir y describir nuevas especies, y quien lo hace tiene oportunidad de asignarle un nombre como homenaje o dedicatoria a alguien en particular, mientras respete el código internacional de nomenclatura que estandariza su forma latinizada.

Nuevas bacterias

Entre más alto vayamos en esta clasificación, más raros son este tipo de descubrimientos, por ello, el que científicos del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad de Texas hayan descubierto cinco nuevas fila de bacterias en sedimentos provenientes de la cuenca de Guaymas (Golfo de California) y el mar de China, es notable.

Además, es muy importante que los hayan nombrado en honor a mujeres científicas que han hecho aportaciones a la investigación oceánica, pues contribuye a que las mujeres en ciencia no sean pasadas por alto.

En tercer lugar, lo trascendente para el Cicese y para México es que uno de estos fila se haya nombrado como Arandabacterota, en reconocimiento a las contribuciones que ha hecho la doctora Raquel Negrete Aranda a lo largo de una década en el tema de flujo de calor marino.

Las investigaciones

Entre las investigaciones que ha realizado Raquel Negrete destacan seis campañas oceanográficas en el Golfo de California y dos en la Antártida, centradas en el estudio de sistemas hidrotermales y anomalías térmicas recientemente descubiertas en cuencas del golfo.

En el artículo New globally distributed bacterial phyla within the FCB superphylum, publicado en Nature Communications el año pasado, un grupo de científicos liderado por personal del Laboratorio Baker de la Universidad de Texas reporta el descubrimiento de estos nuevos fila bacterianos.

¿Cómo los descubrieron? El artículo explica que partieron de 42 muestras de sedimentos marinos costeros y de aguas profundas, muestreadas predominantemente de la cuenca de Guaymas. De ellas obtuvieron más de 30 mil millones de secuencias de ADN; a partir de ellas reconstruyeron más de 8 mil genomas ensamblados con metagenomas (MAG).

Todo este conjunto de datos se está analizando actualmente en detalle; sin embargo, el estudio reveló que pertenecen a cinco fila bacterianos distintos”

Cuatro de ellos son nuevos, y se demostró que el quinto estaba asociado a un grupo previamente designado. De esta manera, el nuevo filo Arandabacterota se nombró para reconocer las aportaciones de la Doctora Negrete Aranda.