Denuncian falsa restauración de dunas en Playa Hermosa 

Ensenada, BC.- Tras la queja internacional que interpusieron asociaciones civiles de Ensenada por la afectación y contaminación a Playa Hermosa, la mañana de este viernes encontraron que las dunas fueron presuntamente restauradas, sin embargo, aseguran que no fue de manera profesional, ya que únicamente rellenaron con otro tipo de tierra.

El director de la Asociación Civil Ciudadanía Mexicana, Gabriel Camacho Jiménez, dijo que hasta el momento desconocen que dependencia llevó a cabo la supuesta restauración, sin embargo, casualmente ocurrió luego de que se diera a conocer que sí procedió la queja ante la Comisión de la Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), mediante la cual el gobierno mexicano se ve obligado a dar una respuesta en el tema.

“No sabemos si realmente sea una acción de restauración, lo que vemos son unos montículos con plantas encima, a simple vista se ve poco profesional, se ven dunas cuadradas como si fuera un montón de tierra, ni siquiera es arena de playa, y encima les pusieron plantas de dos especies, una sí es nativa y la otra es exótica e invasora”, expresó.

¿Quién realizó la restauración?

El activista dijo que la restauración no fue hecha por las asociaciones civiles, así que lo más probable es que haya sido realizada por autoridades, sin embargo, desconocen si fue por parte del Ayuntamiento o de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que era la dependencia federal que estaba ejecutando la obra que debido a las afectaciones fue clausurada.

“Son varios montículos de tierra, unos más chicos y otros más grandes, no sabemos cuál fue el proceso, pero a simple vista se ve que no se hizo como debe de ser la restauración de una duna, donde el sedimento se vaya acumulando gradualmente y se vaya estabilizando, para que a través de un evento de tormenta no se lo lleve, queremos que las autoridades nos den una respuesta”, expresó.

Camacho Jiménez recordó que durante la obra que se inició en Playa Hermosa, la afectación a las dunas fue desde el área de los contenedores hasta la primera bajada de un puente de madera.

Importancia de las dunas

Puntualizó que la importancia de las dunas es por varios factores, ya que la arena que se va acumulando en la línea de costa sigue para amortiguar la energía del oleaje, si se elimina la arena de las dunas la energía del oleaje no se disipa y la infraestructura costera sufre daños, incluso el malecón se puede ir erosionando.

“Sirven de protección para la infraestructura costera y también para la población, que no seamos sujetos de inundaciones, asimismo, es una zona importante para las aves migratorias, algunas de ellas anidan ahí en la playa y entre las dunas, es su refugio, algunas también están amenazadas en peligro de extinción”, agregó.

El director de Ciudadanía Mexicana informó que hace tiempo solicitaron mediante transparencia el programa de restauración que presentó Sedatu y el Ayuntamiento ante la Profepa, por lo que esperan recibirlo en los próximos días.

“Lo vamos a revisar y vamos a hacer nuestro comentarios y observaciones ante la Profepa y vamos a aprovechar para enviar estas evidencias fotografías de esta posible restauración que no creemos que sea profesional”, concluyó.