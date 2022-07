ACAAN exige información sobre Playa Hermosa al gobierno de México  

Ensenada, BC.- Luego de que seis organismos ciudadanos presentaran una queja internacional ante la Comisión de la Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), en relación a la obra sin permisos ambientales en Playa Hermosa y el problema de contaminación, dicha comisión solicitó una respuesta al Gobierno de México, dado como plazo hasta el 2 de septiembre.

Cabe recordar que la obra de Playa Hermosa fue ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a solicitud del Ayuntamiento de Ensenada, sin embargo, cuando la obra inició la ejecución no contaba con los permisos necesarios, por lo que fue clausurada.

No obstante, al momento en que se clausuró el año pasado existía un daño a las dunas costeras y hasta el momento, el sistema costero no ha sido restaurado, aunado a eso, desde hace un año que existen descargas de aguas residuales no tratadas de la planta El Gallo hacia Playa Hermosa.

Mecanismo de la ACAAN para quejas

La ACAAN cuenta con un mecanismo en el que cualquier persona de Estados Unidos, México y Canadá, puede presentar una queja internacional, alegando que su país, en este caso México, ha incurrido en violaciones a la legislación ambiental.

Gabriel Camacho Jiménez, director de Ciudadanía Mexicana A.C., informo que la ACAAN resolvió que se detectaron faltas al cumplimiento del marco legal en materia ambiental en México, por lo que le solicitó al Gobierno de México que dé respuesta acerca de la queja que interpusieron los ciudadanos de Ensenada.

“Tienen como plazo hasta el 2 de septiembre para dar una respuesta, la Secretaría de Economía recibe esta notificación y tendrá que requerirle la información a las diferentes instancias involucradas como son el gobierno municipal, la Sedatu, Cespe, el Gobierno del Estado, Semarnat y Profepa, posteriormente la Secretaría de Economía va a concentrar esta información y va a dar la respuesta oficial ante la comisión”, detalló.

Queja sobre obras sin permiso ambiental

Mencionó que la queja fue específicamente por iniciar obras sin permisos ambientales en el contexto del programa de mejoramiento urbano que realiza la Sedatu en Playa Hermosa, ya que se violó un acuerdo de destino que fue dado al Ayuntamiento por parte de la Semarnat.

“Este acuerdo de destino establece que no pueden realizar ningún tipo de obra con cimentación, lo cual estaban llevando a cabo, destruyeron un sistema de dunas que estaba protegido por el ordenamiento ecológico de Baja California y también recientemente se acentuó el problema de la contaminación por descargas de aguas negras de la Cespe en el área, la queja está relacionada a estos dos temas”, puntualizó.

Explicó que uno de los requisitos para pudieran interponer la queja internacional era demostrar que habían agotado las instancias nacionales, estatales y municipales.

“Presentamos todos los oficios que hemos presentado al Ayuntamiento, solicitudes de audiencias que no han sido contestadas, solicitudes de permisos que tampoco nos fueron otorgados, y una copia del programa de restauración que tampoco nos mandaron las denuncias populares que interpusimos ante Profepa y denuncias ante Sindicatura y los órganos de fiscalización interna, agotamos las instancias, pasó un año y el problema no ha sido atendido”, apuntó.