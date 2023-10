Denuncia que negligencia médica en Issstecali Ensenada acabó con la vida de su esposa

Ensenada, BC.- Verónica Beltrán López falleció el 18 de septiembre luego de haber dado a luz en la clínica Issstecali Ensenada, sin embargo, su esposo interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), argumentando que hubo negligencia médica.

“Quiero que se llegue a fondo en la investigación y se encuentre a los responsables en la muerte de mi esposa, yo presumo que fue una negligencia médica la que aconteció ese día, yo considero que la causa de la muerte fue la falta de atención oportuna dentro del hospital, es impresionante como hay profesionales de la salud que no tienen la sensibilidad ni la humanidad para atender a una persona en estado de urgencia”, expresó Jesús Espinoza García.

Relató que su esposa fue internada el domingo 17 de septiembre aproximadamente a las 16:00 horas y él estuvo con ella hasta las 19:30 horas, sin embargo, como no era necesaria su presencia se retiró y más tarde recibió un mensaje de ella indicándole que estaba bien.

“Al día siguiente no había hora programada para la cesárea, pasé a dejar a mis hijos a casa de mi madre, saco algunas copias para la declaración de nacimiento de mi bebé, acudo al hospital a las 8:30 horas y ya había entrado a cirugía, me comentaron que tenía 15 o 20 minutos que había ingresado, entrego la pañalera y me quedo esperando”, detalló.

Al parecer todo estaba bien

Mencionó que minutos después le hablaron de jefatura de enfermería para pedirle unos datos generales y posteriormente le mandaron llamar de trabajo social porque la ginecóloga que realizó la cirugía necesitaba hablar con él.

“Me comentó que todo estaba bien, me felicitaba y me pedía que mi esposa no se volviera a embarazar, me dice que posteriormente iba a estar el pediatra, me quedo esperando en la sala y ya eran alrededor de las 10:00 de la mañana, me indican que estaba en recuperación y aproximadamente a las 13:30 horas me dicen que ya va a pasar a cuarto, entro a la habitación y veo a mi esposa a la mitad de una crisis”, comentó.

Recordó que en ese momento su esposa estaba sudando, la piel fría, los labios totalmente pálidos y manifestaba que tenía mucha ansiedad, sin embargo, debido a que tocaba el cambio de turno, algunos médicos internos y una enfermera le revisaron los signos vitales y notaron que tenía la presión muy baja.

“Entra el ginecólogo de turno, él dicta algunas indicaciones, sin embargo, ve que la presión no aumenta, disminuye todavía más y posteriormente pide que la valore el internista, la trasladan a terapia intensiva y ahí fue cuando el médico de turno me indica que le comentaron que mi esposa había perdido mucha sangre, que le iban a poner más sangre e iban a ver qué estaba pasando con ella”, detalló.

Jesús Espinoza García, viudo de Verónica Beltrán López. Foto; Cortesía

Todo fue sorpresivo

Jesús Espinoza dijo que para él fue sorpresivo, ya que durante las horas que estuvo esperando en ningún momento le habían comentado que su esposa había perdido mucha sangre.

“El médico me dijo que iba a estar en terapia intensiva, que esperara en la sala de espera, pasan aproximadamente 40 minutos y voy a buscar a los directivos, no estaban y no había nadie en las oficinas administrativas, me comentaron que estaba encargado el Dr. Huerta, me comentan que estaba ocupado, lo busco por todo el hospital y me dijeron que estaba ocupado”, refirió.

Posteriormente se dio cuenta que el doctor estaba atendiendo a su esposa junto con el médico de turno, le indicaron que su esposa pasaría nuevamente a cirugía debido a que le estuvieron poniendo sangre, no levantó la presión y al hacerle un ultrasonido vieron que tenía líquido en el vientre, es decir, tenía una hemorragia que era urgente detener.

“Entra nuevamente a quirófanos, más o menos dos horas y media después me mandan llamar, yo estaba en cuneros con mi hija y me llevan a la antesala del quirófano, estaba la ginecóloga que practicó la cesárea, su asistente, el anestesiólogo, el ginecólogo de turno y la directora, me indican que ya quedó, que se detuvo la hemorragia, le retiraron el útero y un ovario, que le habían controlado la presión con medicamentos e iban a pasarla a terapia intensiva para ver cómo reaccionaba”, recordó.

Firma formatos para autorizar cirugía

Espinoza García mencionó que un médico interno le dio los formatos para autorizar la segunda cirugía y los firmó con la esperanza de que su esposa iba a estar bien, pero más tarde le mandaron llamar para darle malas noticias.

“Me dicen que mi esposa había sufrido un paro cardiaco, le hicieron cuatro minutos de reanimación y que la lograron restablecer, pido verla, me dijeron que esperara y que ellos me iban a indicar en qué momento podía ingresar a terapia intensiva, me mandan llamar nuevamente y cuando estoy a punto de entrar sufre un nuevo paro cardiaco, hacen maniobras, la restablecen, puedo entrar a verla y puedo ver las secuelas de reanimación en su cuerpo”, detalló.

Comentó que le indicaron que el estado de salud de su esposa era muy delicado y tenía una alta posibilidad de fallecer.

“Tuvo dos paros cardiacos más y del último no pudieron restablecerla, yo inmediatamente llamé a las autoridades, ya formulé mi denuncia, que continúen con las indagatorias, que agoten todas las líneas de investigación necesarias, que se haga una investigación ordenada, se realizan todas las entrevistas y se alleguen de todos los elementos para poder determinar si existen hechos con apariencia de delito”, manifestó.

Expediente clínico

Jesús Espinoza dijo que ya tuvo acceso al expediente clínico y detectó diversas cuestiones que son alarmantes y que en su momento verá con sus asesores jurídicos.

“Es alarmante esta situación, la violencia obstétrica que sufren muchas mujeres, y en este caso por la falta de atención ante ciertas circunstancias que se presentan dentro de los quirófanos en recuperación, mi esposa gozaba de buena salud, cuidaba su alimentación, días antes se le subió la presión y fue estabilizada en el mismo Issstecali, pero entró en cirugía con sus signos vitales y la presión arterial normal”, apuntó.

Por último, informó que su hija se encuentra bien de salud, gozando del amor de su familia, Verónica también dejó dos hijos mayores, uno de ocho años y otro de seis años.

Realizan investigación y suspenden a doctora

Por su parte, la directora de la Clínica Hospital Issstecali Ensenada, Armida Yolanda Hernández, informó que ha estado pendiente de la situación desde el día de los hechos.

“Semefo se hizo cargo de la investigación, Fiscalía está haciendo una investigación para fincar responsabilidades, están siendo investigadas todas las personas que de alguna manera tuvieron trato con la paciente, es personal de enfermería y del área médica”, indicó.

Comentó que Verónica fue atendida por dos médicos en la cesárea y en el segundo procedimiento fue el ginecólogo del turno vespertino y la ginecóloga del turno matutino, quien fue suspendida.

“Por indicaciones de recursos humanos a nivel estatal se suspendió por lo pronto a la doctora, no sabemos qué va a pasar, estamos dependiendo de que termine la investigación fiscalía y por nuestra parte Contraloría interna de Issstecali, estamos tomando medidas con nuestros jefes de servicio y nuestro personal”, declaró.