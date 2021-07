Construcción irregular continúa edificando e ignora clausura del Ayuntamiento

Ensenada, B.C.- Una edificación ubicada en la Avenida Ruiz entre calle 18 y Ámbar, continúa construyendo pisos a pesar de no contar con la autorización del gobierno municipal e incumplir con los coeficientes de Ocupación y Utilización del Suelo, sin embargo, el director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del 23 Ayuntamiento, Héctor Villalobos Buelna, aclaró que han clausurado la obra y los responsables quitan los sellos.

El funcionario dijo que los responsables de la construcción cuentan con un permiso para el tema comercial habitacional, sin embargo, una vez que obtuvieron la licencia de construcción modificaron el proyecto.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Es una costumbre muy arraigada y habitual en la gente, que mete un proyecto de tres pisos, les autorizamos, pero modificaron el proyecto, nos dimos cuenta de eso, vamos y lo consultamos mediante un inspector, lo cancelamos en su momento y la gente ha estado rompiendo sellos y la gente los ha ido a recolocar, pero está muy canijo estar arriba de una obra teniendo siete inspectores en toda la ciudad”, declaró.

El funcionario comentó que en diversas ocasiones han ido a colocar sellos, pero los responsables e la obra nuevamente los quitan y continúan con el proyecto.

Clausuramos

“Ya fuimos y clausuramos y están rompiendo sellos y trabajando, luego vamos y ponemos sellos y vuelve a pasar lo mismo y es un cuento de nunca a acabar, cuando presentaron el proyecto cumplía con los coeficientes de ocupación y utilización del suelo, pero después por su libre albedrio la modifican y continúan con más pisos”, explicó.

A pesar de los sellos de clausura, hasta el momento se pueden ver trabajadores de la construcción desarrollando los últimos pisos y realizando los acabados de la obra negra, mientras tanto, la Dirección de Catastro y Control Urbano reconoció estar rebasada para supervisar este tipo de obras.

“Sí estamos rebasados, no podemos estar todo el día ahí, tenemos siete inspectores para toda la ciudad, imagínate estar arriba de una sola construcción, no es flojera, pero no podemos estar en toda la ciudad al mismo tiempo”, expresó.