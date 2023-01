Confirman nuevo hospital del IMSS en Ensenada

Ensenada, B.C.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, estuvo ayer en la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para confirmar la obra de un nuevo Hospital General Regional en Ensenada, el cual contará con 216 camas y 33 especialidades médicas, con lo que se evitará que la población de Ensenada tenga que atenderse en Tijuana.

El funcionario federal informó que están trabajando en un plan maestro para todo el polígono, que ya no solamente contemple al hospital, sino que incluya la Unidad de Medicina Familiar y también un campo de béisbol.

En la primera etapa este hospital va a construirse con 144 camas, sin embargo, la inversión que es de más de 3 mil millones de pesos, es cerca del 80% de la inversión total delas 216, porque se dejan establecidas áreas para que el hospital pueda estar operando y con el paso del tiempo se puedan hacer las adecuaciones”, detalló.

Robledo Aburto mencionó que actualmente el IMSS en Ensenada cuenta con 19 especialidades, con este hospital pasara a 33 especialidades, esto con el fin de que los ciudadanos no tengan que estarse trasladando a Tijuana para su atención médica.

Además de consulta externa con 33 especialidades, destacó que el nuevo Hospital General contará con salas de cirugía general y ambulatoria, sala de tococirugía, 40 camas en sala de urgencias, 16 camas en Unidad de Cuidados Intensivos, cuatro salas de rayos X, tomógrafo, mastógrafo, ultrasonido, siete peines de laboratorio de análisis clínicos, diálisis, hemodiálisis, quimioterapia, entre otros servicios.

“Este hospital ya está incorporando dentro de las 13 prioridades que tiene el IMSS en todo el país, Ensenada es una de ellas, esta semana estamos entregando la solicitud de registro en cartera de la Secretaría de Hacienda y en cuanto sea aprobado poder hacer una licitación pública nacional”, afirmó.

El funcionario puntualizó que tanto los proyectos ejecutivos, como la obra civil y el equipamiento, se agruparán en una sola licitación, con el fin de que las empresas que participen se hagan responsables de todo el proceso.

“Cuando se separaban esas etapas no solo se perdía mucho tiempo, sino también alguien no se hacía cargo del proyecto ejecutivo, y empezaba la danza de las culpas, una constructora diciendo que el proyecto ejecutivo que licitaron estaba mal o la empresa que equipaba el hospital diciendo que la obra tiene vicios ocultos y no les permite instalar plenamente los equipos, por eso vamos a hacer todo en el mismo paquete”, explicó.

El director general del IMSS estimó que para mayo o junio de este año se pueda estar dando el fallo de la licitación, de tal manera que para julio o más tardar en agosto la obra ya esté iniciada.

Proyecto: Hospital General Regional

Superficie de construcción: 34, 330 m2

Inversión

Obra: 2,073,156,044

Equipo: 1,017,774,673

Total: 3,090,820,217

Servicios

Consulta externa de especialidades médicas (33)

8 Salas de cirugía general y ambulatoria

1 Sala de tococirugía

216 Camas de hospitalización

40 Camas en sala de urgencias

16 Camas en Unidad de Cuidados Intensivos

4 salas de rayos X, tomógrafo, mastógrafo, ultrasonido

7 Peines de laboratorio de análisis clínicos

Diálisis, hemodiálisis, quimioterapia, entre otros.