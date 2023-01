Piden a la CEDHBC que el aumento del predial sea inconstitucional

Ensenada, B.C.- Ante la inconformidad del incremento del 20% del impuesto predial, el Consejo Ciudadano de Baja California, presentó una solicitud a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), para que promueva una acción de inconstitucionalidad por el excesivo incremento de este cobro en Ensenada.

El presidente del Consejo Ciudadano BC, Mario Zepeda Jacobo, informó que el 4 de enero presentaron al presidente de la CEDHBC, Miguel Ángel Mora Marrufo, la solicitud para que presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada para el año 2023, aprobado por el Congreso del Estado de Baja California.

No es nuestra propuesta dejar de pagar impuestos o derechos, sino que haya incrementos razonables y con un plan de austeridad republicana, privilegiando el gasto a otorgar servicios y no en pagar sueldos, prestaciones y otros gastos superfluos, no podemos pagar los contribuyentes cumplidos las ineficiencias de nuestras autoridades”, expresó.