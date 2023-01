Costará más de 50 mil pesos reparar daños en la Plaza Cívica  

Ensenada BC.- Tras el accidente que se registró el 1 de enero de un automovilista en estado de ebriedad que se estampó contra los bolardos de la Plaza Cívica de la Patria, el director de Servicios Públicos Municipales, e Infraestructura, Francisco González Revilla, informó que ya se están llevando a cabo los trabajos de reparación.

El funcionario explicó que los bolardos son barreras que delimitan el área del tráfico vehicular del peatonal, no están hechos para contener automóviles que va a exceso de velocidad, es por ello que el conductor ocasionó el destrozo de 12.

No son defensas contra trailers, no están diseñados para eso, desgraciadamente hubo un accidente la noche del 31 de diciembre donde chocaron uno, y en la mañana hubo otro accidente donde se llevaron estas 12 piezas, desde el martes estamos reparando, no podemos dejar caer lo bonito de Ensenada”