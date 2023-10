Cicese presenta la charla: Barbie nos mintió: life in plastic is not fantastic

Ensenada, B.C.- Aprovechando que la muñeca Barbie está de moda gracias a la reciente película, María Fernanda González Amador, estudiante del doctorado en Oceanografía Física del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), presentará la charla de divulgación “Barbie nos mintió: life in plastic is not fantastic”, para crear conciencia sobre los efectos de este material en el medio ambiente.

La conferencia se llevará a cabo el miércoles 4 de octubre a las 18:00 horas en el aula magna del Centro Estatal de las Artes de Ensenada (Cearte).

¿Te imaginas vivir en un mundo sin plástico?, muchos de nuestros abuelos vivieron en ese mundo, recién en los setenta comenzamos a usar las botellas de Polietileno Tereftalato (PET), las cuales, ahora sabemos tardan en degradarse cerca de mil años”, planteó.

Así, cada botella PET producida sigue aquí o allá, aunque no la veamos. ¿Por qué?, ¿dónde están?, ¿cuántas son?, ¿qué se sabe?, ¿qué se puede hacer con tantas?, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué se hace en nuestra ciudad frente a la mar de plásticos que circundan por ahí?, éstas son algunas de las preguntas que responderá María Fernanda.

El PET se patentó en 1907, pero hace menos de 30 años comenzó a usarse para botellas desechables. De pronto, el plástico de un solo uso comenzó a aparecer en todos lados, por lo que en 1990 empezaron a producirse los primeros “biodegradables” y para 2019 la Unión Europea fue la primera en reconocer el problema de los plásticos de un solo uso y aplicar restricciones.

Residuos

“Actualmente el uso desmedido de los plásticos demanda la desplastificación de nuestra sociedad. Desde la ciencia, hay evidencias del problema; por ejemplo, en 2015 se generaron aproximadamente 6, 300 megatoneladas (MT, un millón de toneladas) de residuos plásticos, de los cuales alrededor de 9% se reciclaron, 12% se incineró y 79% se acumuló en rellenos sanitarios y el entorno natural”, adelantó.

La investigadora consideró que son datos alarmantes e importantes para generar conocimiento e invitar a la acción, señala la ponente quien analizará la problemática e informará acerca de acciones locales, nacionales y mundiales al respecto.

María Fernanda González Amador es estudiante del doctorado en Oceanografía Física del Cicese, uno de los 19 posgrados que ofrece el centro, donde también adquirió el grado de maestra en ciencias en la misma disciplina.

Previamente, obtuvo el grado de Licenciada en Ciencias de la Tierra con especialidad en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional Autónoma de México y declara una entusiasta de la comunicación pública de la ciencia y de un mar sin basura.