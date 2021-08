Cancelan conciertos en el Valle de Guadalupe  

Ensenada, BC.- Este sábado 21 de agosto están programados dos conciertos en el Valle de Guadalupe, Banda MS en el Rancho Las Chichihuas y el Grupo Intocable en la Vinícola Barón Balché, sin embargo, la Coordinación de Protección Civil y Servicios de Emergencia de Baja California, emitió cartas a los organizadores en donde les notifica que la dependencia no otorga la anuencia para la realización de dichos eventos.

En el documento dirigido a Marón Rafael Helu Figueroa de Promociones Fivestar Concerts, la dependencia informó que luego de revisar la documentación para la realización del evento “Viva el Valle/ Banda MS”, La Coordinación de Protección Civil no otorga la anuencia para la realización del evento mencionado, debido a que no cumple con lo establecido en la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de Baja California y su reglamento, en lo referido a los requisitos para la autorización de eventos masivos.

La dependencia también notificó a Ignacio Ríos de la O DE In The House Entretenimiento, quien solicitó la anuencia para la realización del evento denominado “Verbena con presentación de Intocable”; sin embargo, la respuesta de Protección Civil fue en el mismo sentido que el otro evento, no otorga la anuencia para la realización del evento por no cumplir con lo establecido en la ley antes mencionada.

Cancelaciones de la Secretaría de Salud

Por su parte, el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, habló de dichas cancelaciones durante su informe del viernes 20 de agosto en la transmisión del gobernador.

Los eventos masivos que son este fin de semana, no tienen el aval de protección civil para realizarse porque tienen situaciones técnicas y si no tienes el aval de protección civil no se pueden realizar eventos masivos, este fin de semana en el Valle de Guadalupe no habrá eventos y así como estamos siendo muy rigurosos lo seremos con todos los eventos que vengan en un futuro”, afirmó.

Por su parte, la Banda MS publicó en sus redes sociales que el concierto está 100% confirmado con todas las medidas necesarias e incluso compartieron la página donde se pueden adquirir los boletos.