Canainpesca defiende a empresas pesqueras de El Sauzal

Ensenada, BC.- Luego de que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), señalara que empresas pesqueras de El Sauzal son las responsables de la grave contaminación en la zona, Alfonso Rosiñol de Vecchi, afirmó que la mayoría de las empresas cumplen con las normas.

“Somos de las industrias más altamente reguladas y donde más participan dependencias que tienen algún tipo de intervención con nuestra actividad, esto por los diferentes rangos que involucra cada cosa, desde la pesca, la acuacultura, el proceso, el transporte y las implicaciones que tiene a la salud, por eso tenemos una gran cantidad de dependencias que constantemente realizan revisiones”, argumentó el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en Baja California (Canainpesca).

En el caso del Parque Industrial Fondeport en El Sauzal, consideró que es un tema que tiene varios años en la lupa, por lo que constantemente se están realizando diferentes auditorias y revisiones por parte de dependencias federales, estatales y municipales.

“Cuando se ha localizado alguna empresa que contamina ha sido sancionada, la verdad es que la mayoría de las empresas están dentro de los rangos normativos que permiten las diferentes legislaciones que aplican, que esas legislaciones no les gusten a todos los ciudadanos, eso puede ser, pero las empresas en su mayoría están constantemente buscando cumplir con todas las normas”, indicó.

Alfonso Rosiñol de Vecchi, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en Baja California (Canainpesca).

Sanción puede llevar a un cierre

El líder empresarial dijo que una sanción puede conllevar a un cierre, lo que para cualquier empresa representa una pérdida económica mayor a una multa.

Las empresas de la cámara estamos buscando constantemente cómo modernizar los equipos y cambiar equipos que no están haciendo su labor debidamente para poder seguir cumpliendo las legislaciones y no estar fuera de la ley, estamos siendo constantemente evaluados y no estamos siendo sancionados porque no estamos fuera de las normas”, aseguró.

Alfonso Rosiñol también aclaró sí las empresas son las responsables de los derrames de desechos en la planta de tratamiento.

Denuncias

“Las plantas de Fondeport, la gran mayoría, porque sabemos que hay una que otra que se supone que Cespe ya está trabajando para clausurar esas tomas que llevan aguas hacia la planta de Cespe, todas las demás plantas tienen un convenio de participación con una planta de tratamiento que se encuentra dentro del puerto de Elk sauzal y el derrame no se dio en esta planta, se dio por el lado más sur del puerto, que es donde están las descargas de Cespe, no las descargas de esta planta de tratamiento”, explicó.

El empresario dijo que a pesar de que la Cespe ha manifestado que le llegan agua de las empresas, la Canainpesca ha denunciado quienes no están conectados a la planta con las que tienen el convenio.

“No es la primera planta que tiene un problema de derrame y en las otras plantas no hay plantas pesqueras cercanas, a lo mejor hay algo más allá, nosotros estamos en constante contacto con Cespe y les hemos dicho que si detectan algo y nosotros podemos ayudarles a combatirlo estamos más que puestos porque no nos parece correcto que estemos siendo acusados en cosas en las que no estamos participando”, enfatizó.