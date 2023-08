Canainpesca pide mejor atención médica a los buzos que trabajan en la pesca

Ensenada, BC.- Las instituciones de salud pública no cuentan con el equipo necesario para atender buzos que se dedican a la pesca, siendo una de las actividades de mayor riesgo en el mar, expuso Minerva Pérez Castro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en Baja California (Canainpesca).

“Baja California es un estado que tiene varias de sus pesquerías basadas en el buceo, tenemos almeja generosa, abulón, pepino de mar, erizo, entre otras, pero este número de buzos son personas que tiene n una vida profesional relativamente corta que no se ajusta a los términos de jubilación en el Instituto Mexicano del Seguro Social y tenemos esta problemática las empresas que nos dedicamos a una actividad como esta”, detalló.

Puntualizó que las empresas pagan sus cuotas al IMSS a sabiendas que cuando un buzo sufre una descomprensión los hospitales no cuentan con una cámara hiperbárica para atenderlo ni cuentan con medicina especializada.

“Cuando un buzo sufre un daño en su cuerpo que no le permite seguir trabajando normalmente está todavía en una edad de 40 años, todavía le faltan 20 años para poderse jubilar legalmente, les dicen que pueden trabajar de velador o barrendero cuando solamente tiene entrenamiento profesional sobre su actividad y regresarse a otra actividad que le dé un ingreso mucho menor solamente va a bajar su promedio y le va a dar una pensión ridícula con la que no va a poder vivir el resto de sus días”, explicó.

Auge de los ranchos atuneros

La empresaria dijo que con el auge de los ranchos atuneros que también usan buzos, hay una nueva generación de buzos jóvenes que merecen tener una seguridad social digna como cualquier otro empleo formal.

Tenemos cooperativas pesqueras que tienen a sus buzos, peor tenemos también una cifra muy grande de todos los pescadores ilegales que se dedican al bucero y de todos los permisionarios que se dedican principalmente a almeja generosa que en el Golfo del lado de Baja California hay 22 permisionarios, cuántos de esos permisionarios tienen a su gente en el IMSS”, cuestionó.

Pérez Castro dijo que no hay un número exacto de buzos, ya que no hay una información abierta de la Conapesca donde se detalle cuántos permisionarios hay de cada especie y cuántas embarcaciones autorizadas tiene cada una, sin embargo, aunque para el trabajo de buceo solamente se autoriza un buzo por embarcación, opinó que en la práctica eso dista mucho de la realidad.

“En el área de San Felipe no hay ninguna cámara hiperbárica y cuántos buzos hay trabajando allá, cuando nosotros tenemos una emergencia tenemos que mandar desde aquí una ambulancia porque no los reciben en el seguro de allá, como no tienen la capacidad técnica no los quieren recibir, tienes que mandar una ambulancia privada y aquí está la cámara de la Secretaría de Marina, pero ellos tienen sus compromisos y no siempre está disponible”, señaló.

Cámaras hiperbáricas

La líder de la Canainpesca recordó que en la administración antepasada del gobierno del Estado repartió dos cámaras hiperbáricas que terminaron en locales privados y no están disponibles para su uso.

“Eso es algo muy triste y la verdad la problemática va mucho más allá de tener una máquina, porque una cámara hiperbárica no es barata, pero es comprable, el asunto es tener el personal técnico capacitado para manejarla, porque si la maneja una persona que no sabe hacerlo mata a la persona inmediatamente”, indicó.

La empresaria dijo que el secretario del Trabajo se comprometió a informarle de esta problemática a la Gobernadora para encontrar la manera que en la nueva clínica de especialidades del IMSS que se va a abrir en Ensenada, se cuente con un espacio para una cámara hiperbárica que le dé servicio al sector pesquero del Estado.