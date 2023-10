Ciudadanos de El Sauzal se manifiestan en contra de la contaminación

Ensenada, BC.- Ciudadanos que integran la “Coalición por el Sauzal”, realizarán este sábado 7 de octubre una manifestación para expresar su inconformidad ante el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua, las descargas de aguas negras a las playas, los malos olores de las harineras de pescado y el cierre de las playas, entre otros problemas que viven diariamente en la delegación de El Sauzal.

“Como ciudadanos a veces es difícil compartir toda esta parte que es abrumadora, la experiencia sensible de estar frente al mar y que te da alergia, no poder respirar por el olor, que se te impregne el olor a pescado, los accidentes de los contenedores o familias que han vivido desde siempre en E Sauzal y de repente no pueden ver al mar porque hay toda una franja de empresas que no nos dejan pasar al mar”, expresó Gabriela Elena Suárez Macias, activista.

Señaló que no únicamente son las empresas pesqueras las que constantemente están arrojando descargas de aguas negras al mar.

“Si fuesen únicamente las pesqueras las que están generando el problema no pasaría esto en Maneadero y en Playas de Ensenada, estamos sumando años de negligencia de la Cespe de no darle mantenimiento a las plantas, un incremento de la población evidentemente en El Sauzal, en estos años cuántas construcciones han aumentado y no se le ha dado el mantenimiento al cárcamo”, expuso.

Omisión de las autoridades

La activista consideró que la omisión de las autoridades está alejando a los ciudadanos de una calidad de vida digna y de derechos humanos como el derecho a un ambiente sano.

No tenemos parques, no tenemos áreas verdes, lo que podría ser algo muy hermoso como el acceso al mar está privado, está contaminado y lleno de descargas de aguas negras, literalmente es excremento con pedazos de pescado, esta manifestación es pacífica, pero con la intención de hacerle ver a las autoridades esta negligencia”, enfatizó.

Foto: Cortesía

Suárez Macias dijo que uno de ellos mayores problemas en la zona es que los contenedores y empresas pesqueras que están operando en áreas con uso de suelo habitacional.

“Nuestro problema no es con la industria pesquera, El Sauzal es un pueblo pesquero, la gente aquí se ha dedicado a la pesca desde hace años, pero que se haga correctamente con las normas”, expresó.

Fuerte problema de contaminación

Por su parte, Blanca Ceseña de la Coalición por el Sauzal, consideró que el problema de contaminación es tan fuerte que incluso sienten desconfianza al consumir productos del mar.

“A mí la verdad ya me da desconfianza comerme un pescado o solo que sea de fuera de aquí, pero toda la bahía está contaminada, qué está esperando el gobierno”, señaló.

Los ciudadanos de diversas organizaciones como Surf Ens, Conspiracionistas, Nosotras y el Mar, Asociación de Surfistas de Baja California, S.O.S Sauzal Unido y Green Armada, están convocando en Hacienda El Sauzal a las 11:00 horas para elaborar pancartas y organizar los contingentes y salir a las 13:00 horas en dirección al Sur, tomando un único carril de la carretera.

De las 13:30 a las 16:00 horas cerrarán un carril de la carretera con director Norte a Sur y un único carril de la carretera en dirección Sur a Norte en el puente peatonal de El Sauzal, frente al IMSS.