CMIC exige que las obras las hagan constructores locales

Ensenada, B.C.- Debido a que algunas obras que licitó el gobierno federal en Ensenada han registrado retrasos, el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), Cruz Adrián Santos Macías, insistió en que las obras deben ser ejecutadas por empresas locales.

“En las obras de Sedatu hubo una particularidad que cuando se generaron esas licitaciones se hicieron en la Ciudad de México, en el procedimiento de obra pública tenemos la visita de obra, la junta de aclaraciones, la apertura y el fallo, todos estos se centralizaron, en ese paquete de obras no pudimos tener participación”, explicó.

Actualmente se están llevando a cabo diversas obras, la remodelación del ex mercado municipal, la Plaza Cívica de la Patria, la remodelación del Parque Revolución que ha sufrido bastante retraso y un proyecto en Playa Hermosa que se encuentra frenado.

Todos los constructores y ciudadanos estamos muy interesados en que las obras se lleven a cabo con todos los procedimientos y calidad de materiales, cualquier proyecto a nivel estatal o municipales que cumpla con todos los permisos regulatorios que implique la construcción que tenga la confianza de que no tenga alguna traba, antes de la pandemia en 2019 algunas de las construcciones se frenaron y otras definitivamente se cancelaron”, expresó.

El presidente de CMIC consideró que la reactivación económica no es una tarea fácil y le compete no únicamente al sector privado, sino también al gobierno.

“Queremos que se haga alguna modificación de la ley, en algunos contratos de obra pública se estipula un porcentaje de contratación de empresas locales, ahorita tenemos el caso de las obras de Sedatu, a simple vista se percibe que las obras no están concluidas, desconocemos el tema si se pagaron o no pero no están concluidas”, expresó.