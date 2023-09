Buscan visibilizar a universitarios indígenas

Ensenada, B.C.- Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), están realizando un proyecto un proyecto de investigación denominado “Identidad y Diversidad Cultural de Universitarios Indígenas de Baja California”

La lingüista y titular del proyecto, Daniela Leyva, mencionó que tiene dos años desarrollando este proyecto que tiene por objetivo entender cuáles son los factores que van construyendo la identidad de los universitarios indígenas.

Es un gran reto primero encontrar a los universitarios indígenas, sabemos que hay porque la universidad finalmente refleja las dinámicas sociales del entorno, el INEGI lo dice, hay una presencia muy importante de población indígena, en el censo de 2015 se hizo la pregunta de si perteneces a una comunidad indígena, en el de 2020 no se hizo”, indicó.

Refirió que, de acuerdo con las cifras de 2015, más de 280 mil personas en el estado pertenecen a una comunidad indígena, Ensenada y San Quintín tenían la mayor cantidad con más del 18% de la población cuando eran un solo municipio.

Te puede interesar: Problema de contaminación en Maneadero cada vez es peor: Rebeca Mercado

“Loe fenómenos que se dan hacia los indígenas de discriminación., la ideología racista y los estereotipos también se reflejan en las aulas, muchos de los jóvenes se plantean a veces si ya no hablan la lengua de sus abuelos o papás y no conocen el pueblo de donde viene, las experiencias nos dicen que es en la secundaria donde hay más bullying y llegan a la universidad diciendo “no sé si soy indígena”, explicó.

Seminario de Historia

La investigadora dijo que se desconoce cuántos jóvenes indígenas estudian la universidad, y por consiguiente no hay datos de cuántos egresan y cuántos consiguen trabajo en su profesión.

“Vemos también la discriminación permeando el campo laboral, había una chava mixteca que estudio derecho, salió con las mejores calificaciones, pero comentaba que no le daban trabajo por cómo se veía”, lamentó.

Por su parte, el investigador Alexander Domínguez, consideró que se puede llegar a pensar que la identidad de los indígenas es algo que se da de manera implícita, sin embargo, por todos los procesos de adscripción en el aspecto nacional, han detectado que hay muchas tensiones que pueden impedir que los jóvenes decidan visibilizar su identidad, su procedencia y su pertenencia.

“Nos hemos dado cuenta de que hay unas variables como la autoestima, la adscripción o la pertenencia étnica, también son factores importantes para que los jóvenes se puedan adscribir, propiamente los universitarios indígenas tienen la decisión de si lo visibilizan o no”, planteó.

Te puede interesar: Unidad de la FGE atropella a ciclista en San Vicente

El investigador dijo que debido a todos los estereotipos que se tienen en México de las comunidades indígenas relacionados a marginación y discriminación, vuelve complicado que los jóvenes reconozcan que son indígenas cuando saben que se pueden enfrentar a esto.

Los avances del proyecto serán presentados este miércoles 27 de septiembre a las 19:00 horas en el Salón Casino del Riviera como parte del ciclo de conferencias anual del Seminario de Historia.