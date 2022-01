Buscan interponer amparo colectivo contra el aumento al predial

Ensenada, B.C.- El Presidente del Consejo Ciudadano BC, Mario Zepeda Jacobo, informó que quienes estén inconformes con el incremento excesivo del impuesto predial se les apoyará para presentar un Amparo Colectivo.

“Varios ciudadanos han presentado estados de cuenta del predial donde se establecen incrementos excesivos, mayores del 100% respecto del año 2021, agregando que del año 2020 al 2021, en plena pandemia, también sufrieron incrementos del 100%, es decir, en dos años se ha cuadriplicado el cobro de predial”; señaló.

Consideró que los ciudadanos que con el esfuerzo de decenas de años, de toda la vida para construir una vivienda o tener una microempresa, ahora sufren un“castigo”.

En muchos casos se trata de personas que construyeron o adquirieron estos inmuebles hace 30, 40 o más años, que pagaron todos los impuestos y que ahora reciben un duro golpe a su economía, prácticamente se le tiene que pagar piso al gobierno municipal por nuestros inmuebles”; opinó.

Te puede interesar: Alcalde de Ensenada denuncia fugas de la Cespe

Mario Zepeda consideró que cuando se cobra en forma excesiva y abusiva, aunque se trate de locales comerciales, quien paga finalmente es el ciudadano.

“No entienden los diputados y cabildo de Ensenada que quien paga al final todos los incrementos e ineficiencias del gobierno son todos los ciudadanos, mantienen la idea expresada por un secretario de hacienda, “el incremento de la gasolina no le afecta a los pobres porque no tienen auto”, sin embargo, todo se mueve con gasolina y al final se refleja en el precio de transporte, de la canasta básica y de servicios; incrementa la inflación y a la gente no le alcanza para comprar hoy lo que compraba ayer”, analizó.

Por lo anterior, informó que quienes estén inconformes con el incremento de predial, se cobijen en la justicia federal y se solicite un Amparo Colectivo, similar al del Derecho de Alumbrado Público. (DAP)

“Tenemos 15 días para para solicitar dicho Amparo Colectivo, se requiere copia del estado de cuenta de predial actual, copia del recibo del año anterior y una copia de la identificación, con lo anterior, los abogados presentes en la reunión armarán la demanda de Amparo en contra de estos excesivos cobros”, expresó.

Te puede interesar: En 2021 Aumentaron 1% delitos en Ensenada

Finalmente, informó que se recibirán estos documentos de las 10:00 a las 12:00 horas en el Restaurante 5 Sabores ubicado en el Bulevar Costero 1536, los días viernes 7 y sábado 8 de enero.