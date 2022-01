Alcalde de Ensenada denuncia fugas de la Cespe  

Ensenada, BC.- El Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, denunció una serie de fugas y obras inconclusas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), lo que genera problemas para la población y una mala imagen para la ciudad.

“La crisis de la Cespe y las fugas están a todo lo que da, de por sí están amoladas las calles con estas lluvias, sí tenemos muchos problemas y hay muchas vialidades que atender urgentemente, pero si no hay voluntad de la Cespe, no quieren tener coordinación, no quieren atender los problemas de forma inmediata y prioritaria como se requieren”, expresó.

Recordó que hace dos años tres meses que entró como Presidente Municipal, recibió 4 millones 300 mil metros de vialidades en mal estado, lo que equivale a aproximadamente casi 5 mil cuadras, y actualmente su administración lleva un promedio de 730 mil metros cuadrados del plan de pavimentación.

“Los otros hacían 200 mil metros cuadrados máximo al año, lo que nosotros hemos realizado equivale a más de mil cuadras, estamos hablando que es el 205 del problema que recibimos, no lo podemos solucionar de la noche a la mañana, pero próximamente van a ver las máquinas y el dragón trabajando en las calles”, puntualizó.

Denuncian zanja en bulevar Los Lagos

Ayala Robles mencionó que hace más de seis meses denunciaron una zanja en el Bulevar Los Lagos, que personal de la Cespe abrió y posteriormente la rellenó con arena.

“Ahora es un problema severo y grave que tiene que ser atendido porque también en Valle Dorado tenemos otros problemas, pero este está causando una molestia entre los ciudadanos que habitan ahí, y lo reportan al Ayuntamiento con la esperanza de que el Alcalde haga algo”, comentó.

Asimismo, mencionó que en la Pedro Loyola y Calle Floresta hay una alcantarilla que tiene más de 48 horas con agua brotando hasta dar al Bulevar Costero.

“Se va a afectar el pavimento, además de que es un cochinero que da mala imagen urbana para los turistas que ahí transitan”, señaló.

Más obras inconclusas

El Alcalde dijo que otra obra que se está realizando entre Bahía Magdalena y Bulevar Estancia y que no cuenta con ningún señalamiento.

“Al rato que un ciudadano caiga ahí con su carro y su familia le van a echar la culpa al Ayuntamiento, por eso es importante que a cada obra se le ponga un letrero con quién es el responsable, la inversión y quién está atendiendo esa situación, debemos definir de quién es responsabilidad la situación”, consideró.