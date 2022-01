En 2020 Aumentaron 1% delitos en Ensenada

Ensenada, B.C.- El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada (CCSPE), Edgar Hernández González, informó que en 2020 hubo un incremento del 1% en los delitos en Ensenada, sin embargo, también hubo cifras alentadoras en materia de seguridad.

“Vemos el periódico del día y hay uno o dos delitos de alto impacto en la primera plana y luego vemos nuestras redes sociales y al primo de un amigo le robaron a punta de pistola, y de pronto recibimos una llamada telefónica de extorsión y pensamos que Ensenada está perdida y que todo es terrible”, opinó.

No obstante, consideró que a pesar de que estadísticamente algunos delitos han tenido un incremento, hay otros que han disminuido considerablemente.

De acuerdo a la última encuesta que hizo Explora para el CCSPE en 2020, arroja que el 65% de los delitos no se denuncian, yo le comento a los ciudadanos que hay que llamar a los números de emergencia, solicitar al primer respondiente que llene el Informe Policial Homologado (IPH), e ir con la autoridad correspondiente para que la denuncia siga su curso”, expresó.

Te puede interesar: Policías en Ensenada continúan sin un seguro de vida

Asimismo, mencionó que el 0.7% de los delitos se interponen ante una autoridad diferente a la que debe de ser, mientras que el 12.8% son delitos denunciados ante el Ministerio Público sin procedencia, 5.4% no se inicia y el 7.4% no hubo resultado de la denuncia y se pierde el 1.1% de las denuncias debido a que no se genera el IPH.

“Muchos de estos delitos pequeños que genera la gente en condición de calle, que puede no impactar tanto económicamente porque roban una manguera, el bote de basura o algo de ropa en el tendedero, pero o que sí roba es mucho tiempo de patrulla, el 10% de las llamadas que se hacen a los números de emergencias son por persona sospechosa que es donde caben estos delitos”, explicó.

El presidente del CCSPE informó que en 2020 la incidencia total tuvo un incremento del 1%, registrando un aumento del 11% en robo de vehículo y la extorsión registró un aumento del 47%, sin embargo, el robo a casa habitación tuvo una disminución del 24%.

Te puede interesar: Realizan simulacro de seguridad en terminal portuaria Energía Costa Azul en Ensenada

“En 2019 el robo a casa habitación bajó 58%, pudiéramos pensar que se debió en su momento al tema de la contingencia, pero ya por segundo año ha bajado y es consistente, sin embargo, ha sido lo contrario en el robo a vehículo, pero el robo a comercio bajó 13%, el robo en vía pública bajó 19% y el homicidio disminuyó 2%”, expuso.