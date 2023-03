Ayuntamiento pondrá lupa a empresas de asfalto y constructoras

Ensenada, B.C.- Debido a que algunas vialidades que fueron pavimentadas recientemente sufrieron daños por las lluvias, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, informó que próximamente subirá un punto de acuerdo para crear una comisión interdisciplinaria que vigilará la calidad de los trabajos de bacheo en la ciudad.

“La comisión estará integrada por algunas cámaras, regidores y funcionarios para que nos expliquen cómo se está llevando a cabo la prueba Marshall, que es donde se verifica la calidad del asfalto, cuáles son las compañías asfalteras, cómo se llaman, cómo se les está pagando y si viene deficiente la mezcla y el material que esas compañías nos lo repongan o nos regresen el dinero”, apuntó.

Puntualizó que la comisión también vigilará que los constructores que están siendo contratados para bacheo y pavimentación con mezcla asfáltica o concreto hidráulico, que entreguen las obras a tiempo y sean de calidad.

¿Qué va a pasar con aquella compañía patito o la constructora que no esté haciendo trabajos de calidad?, pues que haya una lista negra y que se dé a conocer para que les dé vergüenza y sientan la presión porque en esta comisión van a estar los agremiados a las constructoras”, comentó.

El alcalde consideró que el deterioro de las vialidades también puede ser porque Ensenada es una zona muy húmeda al estar frente al mar, aunado al exceso del parque vehicular.

“Tenemos casi 380 mil vehículos en un polígono territorial reducido, que haya la humedad que hay en esta zona y también la circulación de unidades de carga pesada porque no tenemos aún el libramiento, hay varios factores que se tienen que discutir al interior de esa comisión y se tienen que dar a conocer”, refirió.

Ayala Robles dijo que en Ensenada hay tres empresas de asfalto, sin embargo, no se ha revisado sus procesos y la calidad de sus trabajos.

“Ya nos cansamos de obras mal hechas y que no las entregan a tiempo, vamos a analizar el tema porque yo soy el principal interesado en atender las demandas y ver qué es lo que está pasando”, indicó.

Frenan trabajos de pavimentación

Por otra parte, mencionó que frenarán momentáneamente los trabajos de pavimentación, ya que si colocan asfalto después de las lluvias se corre el riesgo de que a los tres días se vuelva a levantar.

“Las lluvias también nos traen muchas afectaciones, el Ayuntamiento reconoce que tenemos una afectación severa en las vialidades con esta lluvia, no es algo que nosotros provoquemos, no podemos seguir inmediatamente los trabajos de pavimentación, porque todavía no está en condiciones la carpeta, tiene mucha humedad para colar el asfalto”, expresó.

No obstante, el primer edil aseguró que 2023 será el año de la pavimentación para Ensenada, ya que cuentan con 77 millones de pesos provenientes del decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, los cuales ya están en las arcas del Ayuntamiento, aunado a los recursos de Energía Costa Azul, del Ramo 33 y de Gobierno del Estado.

“Si juntamos todo son un promedio de 380 millones de pesos, nunca se había aplicado tanto recurso a la pavimentación, con este dinero vamos a impulsar aproximadamente 550 mil metros cuadrados equivalentes a casi mil cuadras, va a temblar la ciudad, van a haber maquinarias por todas partes, ahora la queja va a ser por las calles cerradas porque se están arreglando”, declaró.