Aumentan cruceros en Ensenada, pero los pasajeros casi no bajan  

Ensenada, BC.- De acuerdo a información de Puertos y Marina Mercante, en el primer semestre de 2022 se ha registrado un incremento en el arribo de cruceros en Ensenada en comparación con 2019, antes de la pandemia, sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Rafael Chávez Montaño, señaló que, a pesar de dicho incremento, gran parte de los pasajeros no están bajando a la ciudad.

Las cifras marcan que de enero a junio de 2019 hubo el arribo de 140 cruceros, mientras que en el mismo periodo del año en curso han arribado 167 cruceros, no obstante, en 2019 se registró un total de 356 mil 332 pasajeros, mientras que en 2022 han sido 282 mil 135 pasajeros a bordo.

“Si ha habido un incremento de cruceros, pero el crucero de 2019 venía por lo regular lleno, el de este año es un crucero que está viniendo del 60 al 80%, todavía no tenemos cruceros al máximo de su capacidad”, señaló.

Te puede interesar: Empiezan a bajar turistas de los cruceros

Los pasajeros no bajan por temor

El líder empresarial consideró que el problema más fuerte es que además de que no llegan al 100%, gran parte de los pasajeros no están bajando por temor.

“Hay mala publicidad dentro de los cruceros, les están diciendo que no bajen porque Ensenada es muy violenta, cosas que salen en los diarios y afectan a todos, tenemos que ser más atractivos como destino para que decidan bajarse, ya que no se baja el cien por ciento del barco, se baja un 40 a 60%”, reveló.

Chávez Montaño dijo que el interés de las líneas de cruceros no es vender a Ensenada como un atractivo, a ellos les interesa vender la experiencia dentro del barco y que los pasajeros disfruten de los atractivos dentro del mismo.

Te puede interesar: Turismo se reactiva lentamente debido a alerta que emite EU por violencia

“El barco vende barco, no vende a Ensenada, ellos necesitan tener a la gente ahí, desgraciadamente hemos tenido sucesos negativos y si hay cierto resquemor, no obstante, los turistas generalmente vienen una vez, no es gente que esté viniendo de manera constante, pero la tripulación si viene continuamente y esos son los que dan la mala información”, lamentó.