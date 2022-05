Empiezan a bajar turistas de los cruceros

Ensenada, B.C.- A pesar de que los cruceros se reactivaron desde septiembre del año pasado, hasta hace apenas unas semanas que los turistas empiezan a bajar más de los barcos para visitar la ciudad, confirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño.

Definitivamente está aumentando el número de cruceristas que vienen arriba de los barcos, todavía no se ha llegado al100%, pero estamos buscando la manera de hacer más atractiva la ciudad de Ensenada para que baje más gente, queremos que del 100% se baje un 60 o 70%”, indicó.

El líder de los comerciantes recordó que hace unos meses que se reactivaron los cruceros, inicialmente llegaban aproximadamente al 50% de su capacidad, sin embargo, únicamente se bajaba alrededor del 40%.

La reactivación económica

“Ahorita están llegando los cruceros entre un 60 a 70% y se está bajando aproximadamente el 50%, pero nuestra meta es que se bajen muchos más cruceristas, nadie quiere ir a un lugar donde hay problemas y si leen en el periódico que en Ensenada hay violencia pues no se bajan del crucero, hay que recordar que la empresa de cruceros vende la experiencia en el barco, no vende a la ciudad, el negocio de ellos es el casino en mar abierto, no Ensenada”, explicó.

No obstante, Chávez Montaño dijo que con el incremento de las últimas semanas se ha notado la reactivación económica en la zona turística,

“No son las grandes ventas que estamos acostumbrados, pero tampoco es la pobreza en la que estábamos, van subiendo las ventas y ahí vamos poco a poco, yo creo que una vez que se reactiven las obras de parques y las calles, va a ser muy buen incentivo para que los turistas bajen más a conocer la ciudad”,