Aumenta peligrosidad en el 'tramo de la muerte' en Ensenada 

Ensenada, BC.- A pesar de que se implementó una ruta alterna para agilizar el tráfico en el tramo Chapultepec- Maneadero, mejor conocido como “tramo de la muerte”, la zona carretera se ha vuelto bastante peligrosa debido a que hay quienes circulan a exceso de velocidad y no hay señalización suficiente.

La mañana de este viernes se registró la volcadura de un camión de transporte de personal que circulaba de Norte a Sur entre el Cañón Buena Vista y Maneadero, el camión no llevaba pasajeros al momento del accidente, el conductor no tuvo heridas de gravedad, sin embargo, estuvo muy cerca de caer del puente.

El presidente del Ejido Nacionalista Sánchez Taboada, Raymundo Carrillo Huerta, reconoció que la ruta alterna ha ayudado bastante al desfogue del tráfico, pero el principal problema es el exceso de velocidad de algunos conductores, aunado a la excesiva altura que se le dio a la carretera.

“Ahorita la carretera está súper riesgosa, porque tiene una parte que tiene desnivel, de milagro ese camión no se volteó, en una parte vas por arriba de la carretera y tiene hacia abajo más de un metro de caída que te afecta, a veces los camiones no tienen la precaución, van más rápido e lo debido y pierden el control, que bueno que no tenía pasajeros porque son los que llevan gente a trabajar”, señaló.

Ya se habían denunciado irregularidades

Carrillo Huerta recordó que los ejidatarios ya habían denunciado las irregularidades en la obra de modernización de la carretera, una de ellas fue la altura.

“Le dieron una altura hasta de un 1 metro 40 centímetros, además de la falta de señalamiento sobre la transpeninsular, por el lado de las vías alternas se puso señalamiento pero el problema es que algunos choferes piensan que andan en las carreras y la agarran de pista, hacen un terregal, nos e ve y eso provoca que haya accidentes o te caigas en una zanja”, expuso.

El empresario pidió a las autoridades que se pongan más estrictas en el tema de seguridad, principalmente con los automovilistas que circulan a exceso de velocidad.

“Hay mucha tolerancia y la gente no respeta y se sube a la parte que estuvieron reparando del terraplén, violando el reglamento de tránsito, se suben a las partes nuevas donde no debe haber circulación, es necesario que tránsito empiece a sancionar a esa gente, porque uno se sube y los demás lo van siguiendo”, indicó.