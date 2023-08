¿Ya tienes tu marca personal?

¿Te gusta tu profesión o hobbie pero estás estancado no terminas de despegar? ¿Tienes el conocimiento pero no te surgen oportunidades laborales? Es posible que te falte una buena Marca Personal.

¿Te lo habías planteado? Tener una Marca Propia puede ayudarte a dar el salto que necesitas.

Todos deberíamos tener nuestra propia Marca Personal. Sobre todo con la difícil situación laboral que existe actualmente y la enorme competencia que hay. Cuanto más te diferencies, destaques y te posiciones como un buen profesional, mucho mejor. Si lo pensamos en este tema las redes han hecho lo suyo para bien, hace años la marca personal que no salía en la televisión o en los periódicos lo tenía más complicado. Pero ahora cualquiera puede construir su marca personal a través de las Redes Sociales. Internet pone a tu alcance la opción de crear tu propio sello.

¿Cómo?

¡Te ayudo a dar ese gran paso!

5 CLAVES PARA CONSTRUIR TU MARCA PERSONAL

1. Qué es Marca Personal

Es un término que está de moda, mucha gente habla y escribe sobre él, pero a veces sigue generando un poco de confusión. Para nosotros Marca Personal es:

* Aprender a posicionarte como un experto en algo, como un referente de algún sector.

* Que cuando piensen en ti, te relacionen automáticamente a una profesión.

* Aprender a vender lo que haces (no lo que eres).* Gestionar un perfil personal como si fuera el de una marca.

2. Diferenciarte entre los demás

Tener una Marca Personal te puede ayudar mucho en la búsqueda de empleo. Si ya tienes trabajo, la Marca Propia te servirá para ascender, estar más valorado en tu sector o aspirar a otros empleos mejores. En ningún caso te va a perjudicar. Todo lo contrario. Lo que te proporciona siempre es positivo. Además, con tu Marca Personal también conseguirás:

* Diferenciarte del resto y destacar. * Que te encuentren y te elijan.

* Dejar huella en la mente de las personas. * Que te conozcan y te reconozcan.

Yo en lo personal tengo ya 8 años con mi marca personal, 10 sucursales en todo MX y una marca alterna llamada SOY FELIZ y dar este paso fue la mejor decisión que pude haber tomado.

3. Conócete bien

Debes analizarte y descubrir cuáles son tus pasiones, qué es lo que amas hacer, qué se te da bien y qué te gusta. Como dice Juan Merodio, “la base es disfrutar de lo que haces”. Es fundamental que tu marca personal esté muy ligada a tus fortalezas y a las oportunidades que encuentras en el entorno para desarrollarlas. No te interesa construir tu Personal Branding sobre una faceta que se aleje mucho de ti o que no se te dé especialmente bien. Tampoco se trata de ser quien no eres, todo lo contrario: lo que funciona es ser uno mismo, ser auténtico. Eso sí, siempre mostrando y dando visibilidad a lo mejor de ti.

4. Presta atención a lo que ofreces

Una vez que tengas claro el objetivo, debes pensar en los servicios que vas a ofrecer.. Para empezar, si quieres ser útil anota estas tres palabras: tiempo, dinero y bienestar. Para que alguien considere que lo que haces es útil tienes que ahorrarle tiempo, ahorrarle dinero o aportarle bienestar.

Aporta contenido de valor que sea útil, interesante, que ayude a tus lectores o que les entretenga y divierta. ¡Esa es la clave para que te elijan o marques diferencia entre el resto .. Así que no lo dudes.

5. Usa el mismo nombre de usuario en tus redes sociales

Yo siempre optaré por el nombre real o por cómo eres conocido por la gente, los “seudónimos” no se me hacen una manera buena para impactar cuando se marca personal nos referimos pero es personal la decisión es personal a pero es una forma de ponérselo fácil al que te busca en Internet. Al igual que te aconsejamos poner la misma foto de perfil, también es interesante que uses el mismo nombre de usuario. Sobre todo en las tres redes sociales donde vas a trabajar tu Marca ejemplo Facebook, Instagram, X (antes Twitter).

Espero estás herramientas sean de utilidad para ti y si ya tienes marca personal la refuerces y si no la tienen aún no dudes en dar ese gran paso ¡HOY MISMO!

Éxito siempre.

*La autora es mamá, emprendedora y empresaria.