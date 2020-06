¿Usar mascarilla o no?

Necropsia urbana

Ahora que se anuncia el regreso a diversas acciones laborales para activar aquellas actividades económicas no esenciales y donde trabajar en línea o a distancia no es una opción por la pandemia actual del coronavirus SARS-Cov-2, vamos a tocar un tema donde no hay consenso científico entre los expertos hoy en día: El uso de las mascarillas.