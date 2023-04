Peso Pluma y Bad Bunny

Sorprendido con el 1, 2 y 3 de Spotify a nivel global, y abajo en el 4 y 5 Miley Cyrus y Shakira. Sí señor, música mexicana está dominando en este momento, pero ¿qué música? En primer lugar, de nuevo, Bad Bunny, puertorriqueño que en un acto de apropiación cultural se monta en la banda mexicano americana Grupo Frontera, que es quien realmente interpreta la canción. Basta con ver el pequeño fragmento donde con su característica voz y música sintética el boricua hace el ridículo, como lo hace a todo lo largo del video. El compositor es Edgar Barrera, a quien no conocía y resulta que ha compuesto canciones para las estrellas, más de 300, decenas de famosos le han comprado y ahora le tocó a Bad Bunny, sin él la canción hubiera sido mejor, pero no hubiera sido tan masiva. Muy bueno Grupo Frontera, una mezcla de cumbia con música norteña, aunque texanos son más mexicanos que un tamal. Sigue sorprendiéndome el fenómeno Bad Bunny, pero más me sorprende Peso Pluma. Hassan Emilio Kabande Laija es de Guadalajara, pero su familia es de Sinaloa y esa es su tierra. En realidad, el que tiene valor musical es su primo quien está tras bambalinas, PeEste so Pluma se asocia con músicos para producir a lo que se le llama el corrido tumbado, la unión del trap y hip-hop con el corrido mexicano. Es un joven de 23 años cuya persona vale la pena observar. Representa el ideal de un ambiente muy específico, que en México es todo un ideal para muchos adolescentes limitados por la pobreza o atraídos por la psicopatía. Estaba aún la semana pasada en el número uno, ¿cómo llegó a la cima de la fama global el representante de esa singular opulencia? Siempre con una bebida alcohólica en la mano, frecuentemente ebrio, hace gritar a adolescentes que se identifican con eso. A los hombres les encanta el modelo del macho desenfadado y con excesos en todos los sentidos. Ha declarado componen por encargo, tiene una canción dedicada al Chapo. Qué llevó a la cima a alguien así, ¿acaso este es el ideal cultural de una mayoría en México? Lo que fue Jorge Negrete como imagen del charro con el que identificó el mundo a un típico mexicano, ahora el imaginario colectivo de lo mexicano lo encarna alguien así. Si las mujeres con Bad Bunny suelen perrear, con Peso Pluma el ambiente es otro, vale la pena ver el video de Ella Baila Sola, hombres con trajes elegantes y conducta machín, mujeres con trajes y cuerpos típicos. Por algo también se conoce al género como belicón, incluye armas de alto poder. ¿Eso somos para un extranjero en este momento?

*- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.