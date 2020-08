Dilema tricolor

A pesar de que el PRI esté vendiendo la idea de que están preparándose para tener una "gran alianza de oposición", lo cierto es que para nadie pasaron desapercibidas las declaraciones del ex candidato a la Gubernatura Héctor Osuna Jaime, quien prácticamente dijo que a nadie le conviene hoy en día hacer alianza con el PRI, pues se desfondó y ya ni militantes tiene.

Esto se pudo demostrar, dicen, con la escasa convocatoria que tuvo su Consejo Político Estatal que no tuvo ni el 10% de Consejeros asistentes; ahora ante una eventual falta de voluntad de los otros partidos opositores y con el proceso electoral en puerta, al PRI que dirige Carlos Jiménez Ruiz se le presenta un gran dilema pues ante este escenario sin alianza, muchos dicen que con ello Jorge Hank Rhon optaría por no participar en las elecciones para este 2021, aun así el PRI necesita candidato a gobernador para el próximo año.

La hipótesis que se escucha es que si Hank no es el candidato pues no hay quien se quiera aliar con el tricolor (cosa harto probable), al rojo solo le quedan pocas opciones, lanzar a quien fuera candidata a la alcaldía de Mexicali, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, como candidata (por aquello de la cuestión de género) o lanzar de candidato ya sea al propio Carlos Jiménez o a David Ruvalcaba Flores el tres veces diputado, con ello, consideran que los priistas pueden estar tranquilos y podrán descansar estas elecciones pues ya sea con Jiménez, Ruvalcaba o con Gutiérrez, si bien no ganarían, el PRI ya tiene asegurado que mantendrán su registro.

Sigue colecta de firmas

Hasta ayer al mediodía sumaban 40 mil las firmas recabadas contra la reelección de alcaldes, diputados y regidores sin dejar el cargo con la finalidad de realizar un referéndum para echar abajo dicha propuesta aprobada por el Congreso del Estado.

Octavio Sandoval, representante de Coparmex Mexicali, señaló que será hasta el martes cuando se haga entrega del documento con las firmas, las cuales deben ser 43 mil, con en base el padrón electoral de Baja California, por lo que ya estaban muy cerca.

En palabras de Sandoval, la meta es presentar 45 mil firmas, por aquello de que se desechen algunas durante la revisión.

Por cierto, habrá que preguntarle a Rigoberto Campos si ya encontró dónde estaban las 5 mil firmas que dijo tener listas durante su colecta en el Valle de Mexicali, ya que con esas, prácticamente se tiene el total para entregarlas al Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Quienes también han estado muy movidos, son los miembros de las resistencias de Baja California, como la maestra Aracely Piña a quien se le ha visto incluso en sobreruedas buscando recolectar firmas, comentan quienes han participado en dicha iniciativa, que ha sido un ejercicio que logró unir por un fin común al sector empresarial y los grupos de manifestantes de Baja California, algo que pocos creían posible, pero que ha resultado muy aleccionador.

Atención en Mexicali

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, estuvo por tercer domingo consecutivo en Mexicali, tal y como lo había señalado hace algunas semanas y durante la atención a medios dio algunos datos interesantes.

Reiteró que los generadores de energía eólica que se encuentran en La Rumorosa se deben mover, no porque esté en contra de ellos, ya que está a favor de la energía limpia, pero estos no se debieron poner en La Rumorosa.

Afirmó que se puede llegar a un acuerdo salomónico, ponerse en otra parte y no afectar la belleza de La Rumorosa, hay que recordar que se busca declararla Patrimonio Cultural.

Otro tema es que confirmó que hay grupos que le han señalado el pasar la capital del Estado a Tijuana, pero afirmó que esto no está en la agenda de su gobierno, ni siquiera en los 100 puntos a cumplir en sus promesas, detalló que el impacto en Mexicali sería muy fuerte y la ciudad ha perdido inversiones muy importantes y no se deben perder oportunidades.