Altuve, el robo de señas

Martes 13, o sea, que hoy es día de la buena suerte. Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, comenta y pregunta: “Está muy claro que la carrera anotada por Elio Chacón en la Serie Mundial de 1961, se debió a un passed ball de Elston Howard y no a un robo de home, como muchos creen todavía. Pero, ¿cómo surgió ese error de creer que fue un robo de home?, ¿Es cierto que el mismo Elio creyó por mucho tiempo que se había robado el home? No sé si es que la gente no se informa o qué”.

Amigo Jeity: Así es, la gente no estaba tan bien informada en 1961, como lo está ahora. Pero es que no había una columna daría dedicada a Grandes Ligas, ni televisión permanente. Y algunos publicadores de notas le mintieron a Venezuela, publicando que, en vez de un passed ball, había sido robo de home. Ignoro si Elio creía eso, pero él decía que sí.

Leonardo Ruíz, de Valencia, pregunta…: “¿Si José Altuve llegara a ser elegible para el Hall de la Fama de Cooperstown, su antecedente en el robo de las señas, podría perjudicarlo?”.

Amigo Leo: No creo

Barbente Figueredo Z. de Ponce, Puerto Rico, pregunta: “¿Quiénes fueron los primeros cinco latinoamericanos elevados al Hall de la Fama de Cooperstowns? Ya sé que son como 10, pero los requiero para un trabajo universitario y el profesor nos ha pedido solo cinco”.

Amigo Tino: Hay 18 de los nuestros en el HOF. Los primeros elevados fueron, Roberto Clemente, de Puerto Rico, en 1973; Martín Dihigo cubano, en 1977; Juan Marichal, dominicano, 1983; Luis Aparicio, de Venezuela, 1984; y Rod Carew, de Panamá, 1991.

Bill Rosental, de Chicago, pregunta: “¿Cómo fue la votación recibida por Luis Aparicio cuando resultó elegido para ser elevado a Cooperstown?”.

Amigo Billie: Ocurrió en 1984 y recibió 341 votos de 403 posibles, el 84.6%.

Eduardo Montiel, de Houston, pregunta: “¿Fueron amigos Renny Ottolina y Ud. Compartieron alguna vez la afición de ambos por los autos de carrera?”.

Amigo Chardo: Renny fue tan buen profesional de la radio y la televisión, como gran amigo, buen señor. Llegamos a ser tan amigos que yo estaba trabajando en el libro de su autobiografía, que se interrumpió cuando él se dedicó a la política.

