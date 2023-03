San Diego alista musicales para su nueva temporada de teatro

San Diego, California.- "Los Miserables", "!Mamma mía!", "Chicago", "Peter Pan", "The Wiz", "MJ" y "Mrs. Doubfire" y "The Book of Mormon" son los musicales que conforman la temporada 46 de Broadway San Diego.

Desde octubre del 2023 hasta agosto de 2024, el Teatro Cívico del vecino condado hará un recorrido por historias y recuerdos memorables que se endulzarán con notas musicales.

Te puede interesar: Musical de "Mean Girls" empieza producción: ¿Regresará el cast original?

Del 3 al 5 de octubre arranca la primera de siete puestas con "Los miserables" una historia que narra a la Francia del siglo 19 como fondo, y los sueños quebrados y amor no correspondido, esta épica e inspiradora historia se ha convertido en uno de los musicales más celebrados de la historia teatral.

“Mamma Mía”, un historia de amor y amistad

Una paradisíaca isla griega, es el escenario para disfrutar de "Mamma Mía" que narra la vida de una mujer, su hija y tres posibles padres.

Te puede interesar: ‘Frozen’ el musical llega al Civic Theatre en San Diego

Del 7 al 12 de noviembre esta historia de amor, de amistad y de identidad se cuenta a través de los éxitos de la agrupación ABBA.

Si quiere ir por el camino amarillo, "The Wiz" es el indicado. Esta adaptación de El Mago de Oz inicia en el lugar de origen, la ciudad de Baltimore, donde el espectáculo tuvo su primicia hace 50 años.

Es todavía ese musical con todo lo que hace que Broadway vibre: la historia universal de fama, fortuna, y todo aquel jazz, con canciones espectaculares, una tras otra y el baile más impactante que se pueda disfrutar.

Se trata de "Chicago" una obra que a 25 años de su estreno, sigue cautivando.

MJ, un vistazo al genio

La puesta MJ va más allá de los movimientos originales y sonido emblema de esta estrella, la cual brinda un vistazo original hacia la mente creativa y el espíritu colaborador que catapultó a Michael Jackson hacia un estatus legendario, esta historia estará en marzo del 2024.

MJ llegará en marzo del 2024.

Para el verano del próximo año llega "Mrs. Doubtfire" , una graciosa historia con sentimiento de un actor desempleado que está dispuesto a hacer cualquier cosa por sus hijos.

Te puede interesar: Britney Spears llegará a Broadway con musical

Para quienes aman los cuentos de Disney, "Peter Pan" y "Aladinn" emprenden su vuelo al condado en julio y abril del 2024.

Los horarios y costos varian, para ello ingrese a www.broadwaysd.com.