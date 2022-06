'Puente México' llevará atractivos de la República a Little Italy en San Diego

San Diego, California.- El Consulado mexicano en San Diego será sede del llamado Puente México, un programa que llevará los principales atractivos de estados de la República directo a una de las zonas más transitadas del barrio Little Italy, corazón turístico de la ciudad californiana, y que aloja en la calle India las instalaciones consulares cuyo primer invitado será Baja California.

El próximo sábado 25 de junio, además de gastronomía y vino, el protagonista será el turismo médico, pues tras la pandemia el prestigio de la entidad resuena cada vez más como destino para aquellos que buscan precios accesibles sin perder calidad al atenderse médicamente, explicó Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego.

El crecimiento de todo el ecosistema del turismo médico, que no implica nada más consultorios y doctores, sino que también implica hospitales, hoteles, laboratorios, mecanismos de transporte especial para los pacientes. El crecimiento espectacular que ha tenido durante los últimos años no podría explicarse sin la comodidad y el éxito que experimentan los pacientes”, dijo el funcionario consular.

Durante el anuncio, el Consulado estuvo acompañado por el Medical+Health Clúster de Baja California, que aseguró estar trabajando para dar certeza a quienes aún dudan de la confiabilidad de los servicios médicos en Tijuana, pues no han sido pocos los casos de pacientes víctimas por negligencias médicas, especialmente en el sector de cirugía estética.

Seguridad y turismo

Las cifras sobre la violencia en la región y las constantes alertas del gobierno estadounidense sobre seguridad en ciudades de México podrían inhibir la visita de turistas, por ejemplo, la emitida el pasado 13 de junio que puso a BC en el segundo nivel de alerta por la presencia de crimen y secuestro, de acuerdo a dicho país.

Sin embargo, para la Secretaría de Turismo estatal “son recomendaciones que cualquier país puede hacer a sus ciudadanos”, dijo su titular de Mercadotecnia, Vivían Salazar.

Para ella, la prueba se remite a los datos, pues el 2022 ya ha superado al 2019, año previo a la pandemia, en cuanto a ocupación hotelera, cerrando el mes de mayo con 1.2 puntos porcentuales por encima del mismo periodo de 2019, y la derrama económica aumentó en 3,394 mp, es decir el 6.8%.

En opinión del cónsul Carlos González, en Baja California como “en cualquier lugar del mundo hay que tener ciertas medidas de precaución, siempre es recomendable: No viajar en caminos rurales, sobre todo durante la noche. No ir a un cajero automático a la mitad de la noche. No empezar a turistear en lugares sin iluminación”.